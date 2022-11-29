20 лет формируется сознание населения. Почему Польша активно выступает против России?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А вы могли предположить, что Польша займет такую активную позицию поддержки Украины? А Украина еще за Волынскую резню не ответила, не извинилась. И при этом какие настроения сейчас преобладают в Украине?

Николай Бузин, доктор военных наук:

Предположить это вполне можно было. Давайте немного в историю глянем, 1990 год Польша и 2020 год Польша. Это две разные страны, две разные экономики. Самое главное – это два разных народа, которые за эти 30 лет совершенно переформатированы с точки зрения отношения к России, Беларуси. Мы сегодня являемся восточными кресами. Об этом говорится на всех польских каналах, на это работает Институт национальной памяти. И это идет с 1999 года, то есть 20 лет формируется сознание польского населения, 20 лет формируется идея о том, что когда-то Польшу обидели. Сегодня эту обиду надо разрешить. А разрешить ее можно только за счет территории Беларуси, которая постоянно на их фотографиях в границах 1939 года, и за счет претензий к Украине.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Но поскольку на белорусском направлении ничего не получается и не получится, то идеи с Украиной представляются для Варшавы очень интересными. Там слабее, более рыхло, можно влезть.