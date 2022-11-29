20 лет формируется сознание населения. Почему Польша активно выступает против России?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
А вы могли предположить, что Польша займет такую активную позицию поддержки Украины? А Украина еще за Волынскую резню не ответила, не извинилась. И при этом какие настроения сейчас преобладают в Украине?
Николай Бузин, доктор военных наук:
Предположить это вполне можно было. Давайте немного в историю глянем, 1990 год Польша и 2020 год Польша. Это две разные страны, две разные экономики. Самое главное – это два разных народа, которые за эти 30 лет совершенно переформатированы с точки зрения отношения к России, Беларуси. Мы сегодня являемся восточными кресами. Об этом говорится на всех польских каналах, на это работает Институт национальной памяти. И это идет с 1999 года, то есть 20 лет формируется сознание польского населения, 20 лет формируется идея о том, что когда-то Польшу обидели. Сегодня эту обиду надо разрешить. А разрешить ее можно только за счет территории Беларуси, которая постоянно на их фотографиях в границах 1939 года, и за счет претензий к Украине.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Но поскольку на белорусском направлении ничего не получается и не получится, то идеи с Украиной представляются для Варшавы очень интересными. Там слабее, более рыхло, можно влезть.
Надежда Сасс:
Выведем карту проекта «Междуморье» для наших зрителей, детально ее рассмотрим. Как бы это ни камуфлировали красивыми лозунгами, ясно, что главным для восточноевропейских народов, вступление в ЕС, был доступ к миллиардам евро в фондах блока, которые направляли на развитие инфраструктуры. И «Междуморье» сегодня выглядит как союз бедных. Совершенно непонятно, кто в нем, за что, каким образом будет платить за эти геополитические эксперименты. На ваш взгляд, эта концепция изначально недееспособна?
Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:
Смотря для чего вы ее ориентируете. Если вы ее ориентируете под общей идеей русофобии, объединения всех стран как-либо пострадавших от Советской России, Российской Федерации, то почему нет? А если эти страны еще и называют себя последним форпостом Западной цивилизации, которым эта Западная цивилизация и должна оплачивать их пограничное положение, то почему бы и нет? Это работает, чтобы выкачивать деньги.
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