Назначенные управленцы уже приступили к своим обязанностям. Так, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой представил коллективу Совмина нового руководителя правительства – Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух месяцев по Конституции правительство подготовит программу действий, параллельно будет продолжаться разработка и согласование программы социально-экономического развития страны уже на следующую пятилетку, которую представят на Всебелорусском народном собрании.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Цели этих документов тоже понятны – это высокий уровень жизни в нашей стране. Резервы тоже понятны, о них, назначая вице-премьеров, очень много говорил Президент, персонально общаясь с каждым министром по отраслевым задачам. Главный из них – это рост производительности труда. Если мы хотим сохранить конкурентоспособность на ключевых наших рынках России и Китая, нам нужно существенно подтягиваться. Здесь правительству нужно подумать, может быть, как-то перестроить систему стимулов и поддержки тех лидеров, которые сегодня обеспечивают высокий уровень добавленной стоимости и других показателей в своих отраслях.

Работа в правительстве Александру Турчину хорошо знакома. В свое время занимал должность первого вице-премьера, опыт губернаторской работы также весьма кстати. «Сильные регионы – сильная страна». Региональные программы, а их не мало, должны получить новое осмысление. Прежде всего сбалансированный экономический рост – ориентировал коллектив новый руководитель.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой также поблагодарил уже бывшего главу правительства за хорошую работу. 10 марта Роман Головченко назначен председателем правления Национального банка.