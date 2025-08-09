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Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа

09 августа 2025 16:26
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Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа-0

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером РФ Владимиром Путиным назначена на 15 августа на Аляске. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, уточнив, что детали будут объявлены позже, пишет ТАСС.

Ранее один из источников подтвердил вероятность проведения саммита в конце следующей недели.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, у участников встречи была договоренность о ее проведении, а точная дата определится по итогам подготовки.

Путин также подчеркнул свою заинтересованность в переговорах.

Инициатива проведения встречи получила импульс после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где он провел трехчасовую беседу с российским президентом.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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