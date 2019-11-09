Прямой эфир

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

09 ноября 2019 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 ноября завершился визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу.

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ-1

Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ. Сначала с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, а затем с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном были предметно обсуждены пути расширения взаимодействия в различных сферах, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов.

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ-4

Кроме того, на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном Александр Лукашенко ознакомился с развитием в этой стране сферы искусственного интеллекта и возможное сотрудничество в этом плане.

Накануне завершения визита Президент в Абу-Даби посетил Большую мечеть имени шейха Заида. Глава государства отдал дань памяти первому Президенту ОАЭ шейху Заиду бен Султану аль-Нахайяну, который похоронен на территории мечети. Александр Лукашенко также сделал запись в книге почетных гостей мечети.

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Рашид аль-Мактум # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов
08 ноября 2019 16:55

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики
08 ноября 2019 16:52

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает официальный визит в Австрию
08 ноября 2019 11:17

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает официальный визит в Австрию