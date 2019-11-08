В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 ноября в регионах определили 56 сенаторов, которые будут представлять в верхней палате парламента интересы всех областей и столицы.

«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

В Центризбиркоме обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики и в самое ближайшее время опубликовать утвержденные списки сенаторов.