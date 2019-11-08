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В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

08 ноября 2019 16:52
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Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики-1

7 ноября в регионах определили 56 сенаторов, которые будут представлять в верхней палате парламента интересы всех областей и столицы.

«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

В Центризбиркоме обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики и в самое ближайшее время опубликовать утвержденные списки сенаторов.

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики-4

# Выборы-2019 # Фотофакт

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