«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Новости Беларуси. Молодые и инициативные продолжают информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 ноября возле городской ратуши прошел масштабный пикет БРСМ. Его главная задача – повысить электоральную активность населения. Избирателям напомнили о предстоящем голосовании и в деталях рассказали все правила.

Активисты запустили флешмоб: нужно сфотографироваться в фотозоне «Выборы-2019» и опубликовать снимок с хэшегом «я приду». Но и это еще не все активности: избирателям предлагают создать портрет идеального депутата, презентуют мобильное приложение «Голосую!» и дарят стилизованный атрибут – красно-зеленую ленточку.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» г. Минска:

Мы на финишной прямой, фактически, к выборам. Мы выбираем будущее, мы выбираем стабильность, мы выбираем независимость. Поэтому я думаю, что у каждого в сердце и душе, да и в разуме, есть понимание, что очень важно прийти на избирательные участки. Очень важно показать, что у нас идет активная избирательная кампания, идет активная агитация.

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:

Молодежный пикет очень сильно охватывает, особенно молодое поколение. Потому что когда молодежь проходит возле нас, она тоже обращает внимание и знает, потому что они говорят: своим примером показывайте, что нужно приходить на выборы.