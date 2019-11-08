Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает официальный визит в Австрию

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко направится в Вену в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко направится в Вену в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 12 ноября запланированы его переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча пройдет в узком и широком составах. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Одновременно с визитом на высшем уровне в Вене будет проходить двусторонний бизнес-форум. Его итогом станет подписание документов о развитии взаимодействия по различным направлениям.
Без внимания не останутся и политические вопросы. В Вене Президент Беларуси проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии депутатом Себастьяном Курцем.