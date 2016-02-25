Заседание Высшего госсовета Союзного государства проходит в Минске

Новости Беларуси. Под председательством Президента Беларуси в эти минуты проходит заседание Высшего госсовета Союзного государства. Для участия в переговорах в Минск прибыл Президент России Владимир Путин. Его лайнер приземлился в Национальном аэропорту с опозданием на час от запланированного времени.

Сейчас все новости приходят из Дворца Независимости. Общение лидеров Беларуси и России началось в формате один на один.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства продолжается. В переговорах участвуют лидеры двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин. Еще до начала самого заседания они провели двустороннюю встречу. Интересно, что никаких протокольных моментов не было. Президенты двух стран сразу приступили к конструктивному диалогу.

После их встречи началось заседание в узком составе. На повестке для более десятка актуальных вопросов. Президенты в самом начале диалога подчеркнули актуальность и важность Союзного государства. Этот экономический и политический проект функционирует, и успешно функционирует, вот уже не один десяток лет и по праву его можно назвать одним из самых успешных интеграционных проектов в СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались Высший госсовет подготовить солидно и на этапе подготовки мы провели все мероприятия. Мы трижды с Владимиром Владимировичем обсуждали по телефону вопрос, мы дважды встречались. Последний раз – в Сочи. Наши премьеры были в контакте. Я об этом все рассказал. Мы тщательно подготовили все вопросы, изучили их. И, в принципе, это уже пик - сегодняшнее заседание Высшего госсовета, и мы его оперативно проведем, поскольку все вопросы очень серьезно проработаны на сегодняшний день. Благодарю вас за поддержку и за помощь, которую вы нам всегда оказывали и оказываете. И у нас есть ряд вопросов информационного плана, международных, о которых Владимир Владимирович обещал мне рассказать, поскольку надо и нам быть в курсе некоторых вопросов, международных вопросов. Словом, мы готовы к проведению заседания Высшего Госсовета.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Немало вопросов, которые требуют нашего особого внимания, причем на самом высшем уровне. Но в целом хотел бы отметить, что все, что началось ровно 20 лет назад, имею в виду начало строительства Союзного государства, ничего это не утрачено. Наоборот, этот интеграционный проект развивается, развивается успешно и, безусловно, в известной степени становится даже драйвером развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Мы сегодня имеем возможность сделать следующие шаги в развитии наших особых отношений. Уверен, что сегодняшняя наша работа будет хорошим толчком для продолжения этого весьма позитивного и нужного для наших стран и народов процесса.

Планируется, что после этой встречи заседание продолжится в расширенном составе. Ожидается, что стороны согласуют бюджет на 2016 год. Скорее всего, он составит 6 млрд российских рублей. Это даже больше, чем в прошлом году. И несмотря объективные экономические сложности, стороны не стали урезать бюджет. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность интеграционного объединения для двух стран.

В целом стороны подведут итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства за последние два года. Стороны также сверят и внешнеполитические курсы. И это даже принципиальный вопрос, ведь в рамках Союзного государства действуют два соглашения в сфере внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка дня очень широкая. И, скорее всего, переговоры затянутся до самого вечера.