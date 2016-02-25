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Более тысячи человек из стран, где происходят вооруженные конфликты, обратились в 2015 году в Беларусь за защитой

25 февраля 2016 13:27
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Новости Беларуси. Более тысячи человек из стран, где происходят вооруженные конфликты, обратились в 2015 году в Беларусь за защитой. Об этом 25 февраля в Бресте сообщил представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. В первую очередь в нашу страну прибывают граждане из Украины, Сирии и Афганистана. В Брестском регионе 90 вынужденных переселенцев попросили убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:
Я считаю, что ситуация складывается хорошо. Беларусь удобная для жизни беженцев страна. Проблемы у украинских переселенцев возникают в основном в первые месяцы пребывания. В частности, это касается медицинского обслуживания и трудоустройства. Но мы видим, что находятся способы для успешного устройства на белорусской территории. А управление по делам беженцев со своей стороны оказывает помощь наиболее уязвимым семьям.

# Беженцы # Жан Ив Бушарди

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