Новости Беларуси. Более тысячи человек из стран, где происходят вооруженные конфликты, обратились в 2015 году в Беларусь за защитой. Об этом 25 февраля в Бресте сообщил представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. В первую очередь в нашу страну прибывают граждане из Украины, Сирии и Афганистана. В Брестском регионе 90 вынужденных переселенцев попросили убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Я считаю, что ситуация складывается хорошо. Беларусь удобная для жизни беженцев страна. Проблемы у украинских переселенцев возникают в основном в первые месяцы пребывания. В частности, это касается медицинского обслуживания и трудоустройства. Но мы видим, что находятся способы для успешного устройства на белорусской территории. А управление по делам беженцев со своей стороны оказывает помощь наиболее уязвимым семьям.