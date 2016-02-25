Четыре польских визовых центра начнут работу в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле с 1 марта

Новости Беларуси. В Беларуси откроется четыре польских визовых центра. Уже с первого марта в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле они начнут принимать документы на оформление всех видов виз. К концу 2016 года подобные центры откроются еще в четырех городах Беларуси. Они облегчат процесс подачи документов на отметку в заграничный паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михал Хаброс, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы хотим сделать польские визы более доступными. Учитывая то, что сейчас этот вопрос сконцентрирован в трех местах Беларуси, там, где есть польские дипломатические и консульские учреждения (в Минске, Гродно и Бресте), после открытия восьми визовых центров такая возможность будет для граждан намного ближе.

Как отмечают специалисты, это важный шаг на пути к упрощению процесса получения виз. Этот диалог будет продолжен. Сейчас готовится визит в Беларусь министра иностранных дел Польши. Сенат в ближайшем будущем должен утвердить кандидатуру нового посла Польши в Беларуси.