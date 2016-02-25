Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Заседание пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости.

На повестке дня более десятка актуальных вопросов.

Стороны согласуют бюджет Союзного государства на 2016 год. Скорее всего, он составит более 6 млрд российских рублей. Это даже немного больше, чем в 2015 году.

На ВГС стороны обсудят также итоги торгово-экономического сотрудничества и сверят внешнеполитические курсы. Участники заседания примут программу взаимодействия на следующие два года.