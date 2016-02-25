Прямой эфир

Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

25 февраля 2016 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Заседание пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. 

На повестке дня более десятка актуальных вопросов.

Стороны согласуют бюджет Союзного государства на 2016 год. Скорее всего, он составит более 6 млрд российских рублей. Это даже немного больше, чем в 2015 году.

На ВГС стороны обсудят также итоги торгово-экономического сотрудничества и сверят внешнеполитические курсы. Участники заседания примут программу взаимодействия на следующие два года.

# Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске: формат и повестка дня
25 февраля 2016 10:56

Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске: формат и повестка дня

За 2015 год вышестоящими судами Беларуси были отменены приговоры в отношении 770 граждан
25 февраля 2016 10:36

За 2015 год вышестоящими судами Беларуси были отменены приговоры в отношении 770 граждан

Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства
25 февраля 2016 07:49

Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства