Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась по итогам Высшего Евразийского экономического совета

Новости Беларуси. Двухсторонняя встреча президентов Беларуси и России состоялась в Минске. Она прошла по итогам Высшего Евразийского экономического совета. Александр Лукашенко оценил результаты заседания как большой шаг в подготовке договора о создании ЕЭС.

Глава государства поблагодарил Владимира Путина за визит и поддержку, которая была оказана в процессе работы саммита. Александр Лукашенко отметил, что удалось значительно продвинуться по многим принципиальным вопросам, в частности, формирования Евразийского экономического союза и самое главное – подготовки договора о его создании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это был удачный день. Нам удалось не просто обсудить массу вопросов, но, наверное, нам еще предстоит осмыслить тот большой шаг, я не скажу прорыв, но большой шаг, который мы сделали в результате нашей сегодняшней работы, нашего общения. Все-таки мы по всем принципиальным вопросам формирования нашего союза и, самое главное, подготовки основного договора Евразийского экономического союза значительно продвинулись и определили его контуры. Конечно, работы еще предстоит немало, но сделанное столь велико, что накануне ни Вы, ни я, наверное, не думали, что нам удастся все-таки продвинуться по принципиальным вопросам. Поэтому я очень рад, что и Вы, и все наши коллеги положительно оценили сегодняшнюю работу.

Меж тем Минск продолжает оставаться центром большой политики. В Белорусской столице вслед за Высшим Евразийским экономическим советом 25 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Правда, пока прибыли не все его высокопоставленные участники. Как ожидается, всего за несколько часов до начала саммита в Минск прилетят президенты Туркменистана, Азербайджана и Молдовы.

Нынешний международный форум станет ключевым мероприятием в рамках председательства нашей страны в Содружестве в 2013 году. Повестка дня саммита включает 14 пунктов. Они касаются разных сфер сотрудничества: от гуманитарного до взаимодействия по вопросам безопасности и экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.