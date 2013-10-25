25 октября в Минске пройдет саммит глав государств СНГ

Новости Беларуси. Интеграция во благо человека. Минск продолжает оставаться центром большой политики. И 25 октября в белорусской столице вслед за Высшим Евразийским экономическим советом пройдет саммит глав государств СНГ. Последними из участников встречи на высшем уровне прилетели делегации Туркменистана, Азербайджана и Молдовы. Самолеты приземлились в Национальном аэропорту утром.

Таким образом в Минск прибыли уже все участники Саммита. Этот масштабный форум – своего рода кульминация председательства нашей страны в Содружестве. Встреча пройдет в новом Дворце Независимости.

Действительно сегодняшний день можно назвать кульминацией председательства Беларуси в СНГ. 2013 год прошел под девизом «Интеграция во благо человека». За весь период, пока Минск находился во главе структуры, было инициировано около 70 проектов. Большинство из них уже реализованы.

В 2013 году впервые была применена так называемая система «сквозного председательства». Это когда все органы интеграционной структуры возглавляли представители одной страны. Как констатируют эксперты, у Беларуси это получилось весьма продуктивно.

Возвращаясь к саммиту, по программе начало встречи запланировано на полдень. Всего делегациям 11 стран предстоит обсудить 14 важных вопросов. Они охватывают все отрасли: экономическую, гуманитарную и сферу безопасности. Касательно последней, в повестке сразу 4 вопроса. Это утверждение программ по борьбе с преступностью, торговлей людьми, наркобизнесом, терроризмом.

Еще одна интересная и новая тема – борьба с киберпреступностью. За круглым столом обсудят и вопросы гуманитарного сотрудничества. Например, на утверждение будет вынесено предложение о присвоении статусов культурных столиц казахстанскому городу Алматы и кыргызскому городу Ош, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, саммит глав государств СНГ Минск уже принимал в 2006 году. Тогда масштабный форум проходил в здании Национальной библиотеки. На этот раз делегации стран СНГ принимает новый символ белорусской государственности – Дворец Независимости. 25 октября здесь появится еще одна новая традиция – здесь посадят Аллею почетных гостей Дворца Независимости.