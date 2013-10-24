Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске

Новости Беларуси. Минск стал центром интеграции и большой политики. Белорусская столица принимает сразу два саммита на уровне глав государств. 24 октября – заседание Высшего Евразийского экономического совета, а 25 октября лидеры СНГ обсудят перспективы содружества.

Действительно, главные новости на евразийском пространстве 24 октября на всех информационных лентах с пометкой «Минск». Здесь во Дворце Независимости главы государств решают то, каким быть завтрашнему дню интеграции.

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились в формате тройки. Президент Беларуси рассказал, что к этому моменту главам государств даже далось обсудить некоторые вопросы повестки еще перед началом этого заседания. Тем не менее за круглым столом политики общались на час дольше от запланированного программой времени. Это значит, есть что обсудить.

Самым дискуссионным стал вопрос о том, каким быть будущему Евразийскому экономическому союзу. Новая структура должна начать работу к 2015 году и стать логическим продолжением уже существующих объединений: Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Как раз 24 октября президенты обсудили тонкости Договора о новом экономическом объединении. Вопросов на этом поле немало. Один из главных акцентов – развивать интеграцию стоит избавляясь от существующих барьеров. Александр Лукашенко с сожалением отметил, что пока количество изъятий и ограничений не уменьшилось, по некоторым направлениям даже выросло. Этот тезис поддержал и Нурсултан Назарбаев.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сегодня собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции. Я уверен, что состоится предметный, конструктивный разговор с пользой для нашего дела.

Основной вопрос сегодняшнего заседания – подготовка проекта договора о Евразийском экономическом союзе. От того, какой договор мы создадим, будет зависеть и успех нашего нового интеграционного объединения, и его привлекательность для других стран. Следовательно, это напрямую повлияет на развитие взаимоотношений между государствами огромнейшего региона.

У каждого партнера, конечно же, свое видение перспектив. Это, конечно, нормально. Однако мы обязаны найти те решения, которые устраивают всех. На наш взгляд, это возможно. При этом, полагаем необходимым придерживаться следующих принципов.

Во-первых, в нашем понимании развитие интеграции должно представлять движение вперед в устранении любых барьеров на пути всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. К сожалению, сегодня, несмотря на проведенную нами работу, количество изъятий и ограничений не уменьшилось. По некоторым направлениям даже возросло.

Во-вторых, мы не можем продуктивно двигаться дальше, не выполнив наши предыдущие договоренности, не достигнув тех прагматичных или, если хотите, практических целей интеграции, о которых мы неоднократно все заявляли.

В-третьих, уверен, что не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. Суверенитет – не икона. Все имеет свою цену. Если мы хотим жить лучше, то чем-то надо поступиться, жертвовать. Главное – это благополучие людей.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Любое государство идет на интеграцию, потому что он один не может решать эти вопросы, когда можно решать сообща. Государство идет на интеграцию, во-вторых, чтобы получить равноправный доступ и вместе решать, как говорил тогдашний министр финансов Франции, когда создавали Европейский союз, нет равноправия – нет интеграционного объединения. Вот эти вопросы мы тоже должны найти.

Положительные результаты нашего объединения, мы уже много раз говорили, – растет экспорт отдельных продуктов между нашими странами, товарооборот. В последнее время он снизился в связи со снижением цен наших основных продуктов экспорта, мировых. Я думаю, что страшного ничего нет.

Как известно, к Таможенному союзу сегодня проявляют интерес сразу несколько государств. Александр Лукашенко рассказал об интересе со стороны Украины и Армении. Нурсултан Назарбаев к этому списку добавил Турцию. А Владимир Путин рассказал о еще одном государстве, которое готово работать вместе с Таможенным союзом. Кстати, эта страна – вторая по численности населения в мире и с одной из самых быстроразвивающихся экономик на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, о том, что такой же интерес проявляет и другая крупная экономика, одна из самых крупных экономик в мире. Это Индия. Только что у нас в гостях был наш большой друг, премьер-министр Индии. Он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече о том, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с Таможенным союзом. Я думаю, что, имея в виду объемы, масштабы индийского рынка, перспективы развития Азии в целом, нам нужно самым серьезным образом отнестись к этому предложению.

За круглым столом становится больше участников: к Беларуси, Казахстану и России присоединяются Украина, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Политики обсудят также накопившиеся вопросы. В итоге встречи Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин пообщаются с прессой. на этом мероприятии аккредитовались около 300 журналистов.

Президенты подчеркивали, что Минск является своеобразной символической Меккой для интеграции, потому что здесь все чаще принимаются самые важные решения. Если вспомнить, то в 2009 году именно в белорусской столице были подписаны документы, которые дали старт работе Таможенного Союза и Единого экономического пространства.

Национальный аэропорт «Минск» работает практически в режиме нон-стоп. Здесь принимают самолеты с участниками саммитов. Первым приземлился борт таджикского президента Эмомали Рахмона. Затем прибыл глава Армении Серж Саргсян.

Также в национальном аэропорту встречали лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Затем прибыл в Минск Владимир Путин. А после – президент Украины Виктор Янукович. Этим же вечером в Минске ожидают главу Узбекистана. 25 октября Ислам Каримов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Также к нему присоединятся главы Туркменистана, Азербайджана и Молдовы. Как ожидается, они прибудут в Минск за несколько часов до начала саммита. Он станет ключевым мероприятием в рамках председательства нашей страны в Содружестве в 2013 году.

Повестка дня саммита включает 14 пунктов. Они касаются разных сферы сотрудничества: от гуманитарного до взаимодействия по вопросам безопасности и экономических отношений.

А менее получаса назад в белорусском внешнеполитическом ведомстве министры иностранных дел стран Содружества сели за стол переговоров. Один из значимых пунктов повестки дня – подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, к юбилею в СНГ планируют учредить единые награды, а 2015 год объявить Годом ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет министров иностранных дел Содружества проходит в преддверии масштабного форума 25 октября.