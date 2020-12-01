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Заседание Совета МИД государств-членов ОДКБ состоялось в формате видеоконференции

01 декабря 2020 17:09
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Новости Беларуси. Об основных тенденциях в развитии глобальной и региональной безопасности, влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию в мире говорили во время заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллегия прошла в формате видеоконференции.

Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ

Заседание Совета МИД государств-членов ОДКБ состоялось в формате видеоконференции-1

Особое внимание на заседании уделили взаимодействию ОДКБ с ООН и проблематике миротворчества. Нашу страну представлял Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства отметил рост недоверия и конфликтного потенциала в международных отношениях. Выразил обеспокоенность происходящим в системе международных договоренностей о контроле над вооружениями. Во время конференции главы МИД также подвели итоги председательства России в ОДКБ.

Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета МИД государств-членов ОДКБ состоялось в формате видеоконференции-4

В 2021 году главенствовать будет Таджикистан. 1 декабря же стало известно, что Постоянным и Полномочным представителем нашей страны при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик.

# ОДКБ # Владимир Макей # Вячеслав Ременчик # Фотофакт

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