Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ

Новости Беларуси. Вызовы и угрозы военной безопасности. Главы оборонных ведомств Вооруженных Сил государств – членов ОДКБ 1 декабря обсудили направления деятельности организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, о ситуации в Восточно-Европейском регионе по коллективной безопасности рассказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Министр обороны Таджикистана ознакомил с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства в 2021 году. На заседании также рассмотрены и утверждены ряд проектов в военной сфере.