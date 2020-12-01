Прямой эфир

Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ

01 декабря 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вызовы и угрозы военной безопасности. Главы оборонных ведомств Вооруженных Сил государств – членов ОДКБ 1 декабря обсудили направления деятельности организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание прошло по видеосвязи. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в зонах ответственности ОДКБ.

Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ-1

В частности, о ситуации в Восточно-Европейском регионе по коллективной безопасности рассказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ-4

Министр обороны Таджикистана ознакомил с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства в 2021 году. На заседании также рассмотрены и утверждены ряд проектов в военной сфере.

# ОДКБ # общество # Виктор Хренин # Шерали Хайруллоев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?
01 декабря 2020 13:03

Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона
01 декабря 2020 11:47

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона

Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря
01 декабря 2020 10:51

Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря