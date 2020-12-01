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Политолог Дзермант: Польша берёт подряды у более сильных субъектов – у Европейского союза, США

01 декабря 2020 16:50
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Политолог Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» высказал предположение, что Польша берет подряды у более сильных геополитических субъектов.

Политолог Дзермант: Польша берёт подряды у более сильных субъектов – у Европейского союза, США-1

Алексей Дзермант, политолог: 
У Польши есть свой геополитический план расширения, экспансии. И, безусловно, события в Республике Беларусь нужно рассматривать в этом контексте. Они пытались, условно говоря, устранить конкурента с восточной стороны. Они пытались изъять ту демографическую определенную массу белорусов, чтобы укрепиться и не, например, позволять мигрантам из Ближнего Востока приезжать. То есть они это делают в Украине, пытаются делать в Беларуси – собирать свой польский мир. Безусловно, им очень важно создать на границе России еще одну точку напряжения, куда Россия бы вкладывала ресурсы, теряла ресурсы и так далее.

Алексей Дзермант: Польша никогда не скрывала своих амбиций геополитических. Ей важно расширить сферу влияния

При этом Польша берет подряды у более сильных субъектов – у Европейского союза, у США. Скажем так, вписывая свои геополитические планы в их глобальную геостратегию.

# Международная политика # Алексей Дзермант # Фотофакт

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