Алексей Дзермант: Польша никогда не скрывала своих амбиций геополитических. Ей важно расширить сферу влияния

Алексей Дзермант, политолог:

Информация, озвученная Президентом Александром Лукашенко о том, что Польша активно вмешивалась и продолжает вмешиваться во внутренние дела, безусловно, заслуживает самого пристального внимания и анализа. Потому что мы видели, что во время этих событий после выборов президентских в Беларуси была действительно серьезная активизация протестной активности. Понятно, что без внешней подпитки, без финансирования, без организационной, информационной и иной поддержки извне они бы не приобрели такой масштаб и такой характер.

«Будущее Беларуси принципиально для Польши». Александр Лукашенко процитировал отрывки из секретного документа

Понятно, что здесь были задействованы интересы внешних игроков, и первую скрипку здесь играла Польша, которая, в общем-то, никогда не скрывала своих амбиций геополитических. Ей важно расширить свою сферу влияния, ей важно из соседних государств славянских извлекать и рабочую силу, и умы, перетягивать на свою территорию. Для этого и была, собственно, организована эта спецоперация по дестабилизации ситуации в нашей стране.