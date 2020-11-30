«Актуально прописать, что такое забастовки». Что говорят в профсоюзах Беларуси о внесении изменений в Конституцию?

Новости Беларуси. Дефицита продуктов нет, рост цен наблюдается только по отдельным позициям. Это результаты профсоюзного мониторинга цен. В прошлом месяце подорожали растительное масло, гречка, рис, рыба, яблоки и цитрусовые. Исследование показало, что повышение стоимости связано с тем, что эти продукты завозные. Впереди новогодние праздники. Гречку на праздничный стол, конечно, не поставишь. А вот как же рыба? Да и без мандаринов никак! Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом в студии «Большого города» поговорили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем. Илона Волынец, ведущая:

Сейчас вся страна, не только большой город, обсуждает изменения в Конституцию и на диалоговых площадках, и через общественные приемные. Много ли поступает предложений вам в Минское объединение профсоюзов?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Нельзя так сказать, что чистую Конституцию обсуждают, потому что это специфический, очень важный документ, который нельзя перенасытить чем-то. Он достаточно выверен, будут вноситься некие поправки. Конечно, обсуждаются помимо Конституции вопросы, которые необходимо поднимать на шестом Всебелорусском народном собрании. Обсуждается много, поступают предложения, там более сотни. Они абсолютно разные. И о тех же сроках президенства, однопалатном представлении депутатов, чтобы не было двух палат, различные вопросы, касающиеся социальной сферы. Поднимались вопросы, что такое забастовка, потому что это актуально, все-таки в Конституции прописать, что это крайние меры трудовых споров. Вопросы социального обеспечения, медицины, образования. Те вопросы, которые сегодня касаются жителей, ведь юридически Конституция – это очень важный документ, но многие просто приходят, хотят услышать, донести ту информацию, которая волнует сегодня жителей. К сожалению, не все понимают, что в Конституцию все это не войдет, но это тема для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.