«Актуально прописать, что такое забастовки». Что говорят в профсоюзах Беларуси о внесении изменений в Конституцию?
Новости Беларуси. Дефицита продуктов нет, рост цен наблюдается только по отдельным позициям. Это результаты профсоюзного мониторинга цен. В прошлом месяце подорожали растительное масло, гречка, рис, рыба, яблоки и цитрусовые. Исследование показало, что повышение стоимости связано с тем, что эти продукты завозные. Впереди новогодние праздники. Гречку на праздничный стол, конечно, не поставишь. А вот как же рыба? Да и без мандаринов никак!
Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом в студии «Большого города» поговорили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем.
Илона Волынец, ведущая:
Сейчас вся страна, не только большой город, обсуждает изменения в Конституцию и на диалоговых площадках, и через общественные приемные. Много ли поступает предложений вам в Минское объединение профсоюзов?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Нельзя так сказать, что чистую Конституцию обсуждают, потому что это специфический, очень важный документ, который нельзя перенасытить чем-то. Он достаточно выверен, будут вноситься некие поправки. Конечно, обсуждаются помимо Конституции вопросы, которые необходимо поднимать на шестом Всебелорусском народном собрании. Обсуждается много, поступают предложения, там более сотни. Они абсолютно разные. И о тех же сроках президенства, однопалатном представлении депутатов, чтобы не было двух палат, различные вопросы, касающиеся социальной сферы.
Поднимались вопросы, что такое забастовка, потому что это актуально, все-таки в Конституции прописать, что это крайние меры трудовых споров. Вопросы социального обеспечения, медицины, образования. Те вопросы, которые сегодня касаются жителей, ведь юридически Конституция – это очень важный документ, но многие просто приходят, хотят услышать, донести ту информацию, которая волнует сегодня жителей. К сожалению, не все понимают, что в Конституцию все это не войдет, но это тема для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Илона Волынец:
Учитывая складывающуюся общественно-политическую ситуацию, после выборов ощутили ли вы на себе какое-то давление со стороны оппонентов власти?
Александр Щекович:
Выборы прошли – это политические события. Мы как Федерация профсоюзов Беларуси свою позицию высказали до выборов, высказали после, что мы думаем о сложившейся ситуации. Мы выступаем на предприятиях, в организациях Минска. Как таковых, если мы говорим о юридической стороне, забастовок в Минске не было. Да, были волнения, недопонимания людей. С ними встречались руководства предприятий, профсоюзный актив, мы пытались обсуждать вопросы, которые людей волнуют. То, что призывали некие оппоненты к забастовкам, мы понимали и доводили информацию, что сегодня забастовка – это остановка предприятия. Завтра – это заработная плата.
Экономических предпосылок для забастовки на предприятиях на сегодня в Минске нет, и мы об этом говорили для того, чтобы люди не поддавались на эти вопросы. Если есть политические моменты, их можно решать через диалоговые площадки, которые сейчас созданы, можно обращаться в политические партии. Создавать общественные организации, политические партии для решения этих вопросов.
На заводе сегодня как раз обсуждать политику... Тоже были, создавались площадки на «Интеграле», где собирались разные представители общественных объединений, обсуждали ситуацию в стране, которая происходит. Но все были единогласны в том, что предприятие должно работать. Переходя через проходную предприятия, человек идет работать, зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою семью.
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