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Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

01 декабря 2020 14:21
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Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ней примет участие Президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.  

Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко

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