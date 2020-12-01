Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней примет участие Президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.