«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недопустимо, если не дай бог в Комитете госбезопасности появятся тенденции, против которых мы с вами боремся. Я имею в виду коррупцию, взяточничество, нечестное, просто аморальное поведение наших руководителей.

Все должно быть честно и принципиально, никому никаких исключений быть не должно. Комитет всегда, не будем это скрывать, и в любом обществе нашем (и в советские времена, а теперь тем более) был определенным чистилищем нашего общества. И я хочу, чтобы комитет был таким чистилищем. Чтобы там были честные, принципиальные, умные профессионалы, которые будут понимать, что на наших с вами плечах лежит самое главное, святое – безопасность нашего государства, его суверенитет и независимость. Если вы провалитесь по своим направлениям, очень трудно будет закрыть эту брешь другими органами и подразделениями.

Вы – многие – уходите в территориальные органы. Запомните: никакой круговой поруки.