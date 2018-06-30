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Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в КГБ

30 июня 2018 11:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 30 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, назначены зампредседатель Комитета госбезопасности, начальники управлений КГБ по некоторым областям, а также руководитель Института национальной безопасности.

Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в КГБ-1

Как подчеркнул Президент, в этой структуре должны работать честные принципиальные умные профессионалы. С одной стороны, к ним большое доверие. Но с другой – большой спрос, ведь комитет отвечает за внутреннюю безопасность всего государства, сохранение нашего суверенитета и независимости. Среди основных направлений его работы также борьба с коррупцией, терроризмом, разведка и контрразведка.

Что же касается начальников областных управлений, то в первую очередь они должны найти общий язык в руководством региона. Но при этом никакой круговой поруки в их работе быть не должно.

# КГБ Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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