Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в КГБ

Как подчеркнул Президент, в этой структуре должны работать честные принципиальные умные профессионалы. С одной стороны, к ним большое доверие. Но с другой – большой спрос, ведь комитет отвечает за внутреннюю безопасность всего государства, сохранение нашего суверенитета и независимости. Среди основных направлений его работы также борьба с коррупцией, терроризмом, разведка и контрразведка.

Что же касается начальников областных управлений, то в первую очередь они должны найти общий язык в руководством региона. Но при этом никакой круговой поруки в их работе быть не должно.