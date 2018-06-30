Президент Беларуси подписал указы о присвоении генеральских званий

Новости Беларуси. 29 июня Александр Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом сообщается в пресс-службе белорусского лидера.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.

Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.

Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.