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Президент Беларуси подписал указы о присвоении генеральских званий

30 июня 2018 08:14
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Новости Беларуси. 29 июня Александр Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом сообщается в пресс-службе белорусского лидера.  

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.  

Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.  

Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.  

# Отставки и назначения в Беларуси

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