Запад мечтает, чтобы в ОДКБ копились проблемы. Почему странам важно решать вопросы с союзниками быстро?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Любой грамотный управленец отлично знает: люди, что занимаются общим делом, неизбежно включены в отношения. И если там есть какой-то конфликт, он отрицательно повлияет на эффективность сотрудников и пострадает качество работы всего коллектива в целом. Каким бы изначально потенциалом ни обладали включенные в дело люди. По этой причине проблемный вопрос всегда лучше решить в зародыше, пока он окончательно всех не рассорил и рабочий процесс не «посыпался». В политической плоскости действует схожая закономерность. Сложные отношения представителей разных стран точно так же мешают сотрудничать на государственном высшем уровне. Ведь конфликт отвлекает людей от главного, вбирая львиную долю сил на себя. Очень многое в мире не сделано лишь оттого, что в коллективах были конфликты.
По этой причине Александр Лукашенко заострил внимание представителей стран ОДКБ на проблемах. Не только на тех, что пребывают на внешнем контуре, но и на тех, что существуют внутри. «Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение функционированием организации в целом», – подчеркнул Президент на встрече с министрами государств, входящих в состав объединения. С позиции психологии речь Александра Лукашенко прозвучала терапевтично. Охлаждая умы у всех.
Из основных сложных тем – как сохранить сплоченность в странах союзниках. Ведь не секрет, что проблемы есть. И они во многом как раз в отношениях. Как очень грамотный управленец, Александр Лукашенко поставил данный вопрос ребром. Ведь с людей, как правило, все начинается: и становление по пути развития, и стагнация, и конфликт...
Алена Дзиодзина:
Об этом влиянии психологии в курсе и наши недруги из коллективного Запада. Имея в виду базу тех же закономерностей, они всецело за то, чтобы мы у себя ничего не решали. Копили проблемы, складируя в долгий ящик. Чтобы в нужный момент этот ящик «поджечь» как снаряд. В этих целях далеко не последнюю роль исполняет обычно какой-либо вброшенный миф. Например, что проблемный вопрос – неподъемный, побуждая людей перед ним спасовать.
Или по аналогии с тем, что проблемные темы внутри стран содружеств означают провал и фиаско. Психологически любой подобного рода миф включает в себя элемент давления. В его дальновидных замыслах – чтобы люди «сломались».
Однако не тут то было. «Проблемы существует для того, чтобы их решать», – встряхнул всех белорусский лидер во время собрания. Грамотный управленец – хороший психотерапевт. В этом смысле речь Президента прозвучала ресурсно по смыслам и тезисам. «Мы исходим из того, что сегодня важнейшим направлением является урегулирование кризисов в зоне ОДКБ. Если потребуется помощь от Беларуси, а в данном случае наши инициативы, они будут», – обозначил глава государства свою позицию. Ведь проблемы в отношениях на межгосударственном уровне исторически неоднократно становились причиной, чтоб в самобытную жизнь чужой страны «запустить Америку».