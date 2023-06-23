Запад мечтает, чтобы в ОДКБ копились проблемы. Почему странам важно решать вопросы с союзниками быстро?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Любой грамотный управленец отлично знает: люди, что занимаются общим делом, неизбежно включены в отношения. И если там есть какой-то конфликт, он отрицательно повлияет на эффективность сотрудников и пострадает качество работы всего коллектива в целом. Каким бы изначально потенциалом ни обладали включенные в дело люди. По этой причине проблемный вопрос всегда лучше решить в зародыше, пока он окончательно всех не рассорил и рабочий процесс не «посыпался». В политической плоскости действует схожая закономерность. Сложные отношения представителей разных стран точно так же мешают сотрудничать на государственном высшем уровне. Ведь конфликт отвлекает людей от главного, вбирая львиную долю сил на себя. Очень многое в мире не сделано лишь оттого, что в коллективах были конфликты.

По этой причине Александр Лукашенко заострил внимание представителей стран ОДКБ на проблемах. Не только на тех, что пребывают на внешнем контуре, но и на тех, что существуют внутри. «Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение функционированием организации в целом», – подчеркнул Президент на встрече с министрами государств, входящих в состав объединения. С позиции психологии речь Александра Лукашенко прозвучала терапевтично. Охлаждая умы у всех.

Из основных сложных тем – как сохранить сплоченность в странах союзниках. Ведь не секрет, что проблемы есть. И они во многом как раз в отношениях. Как очень грамотный управленец, Александр Лукашенко поставил данный вопрос ребром. Ведь с людей, как правило, все начинается: и становление по пути развития, и стагнация, и конфликт...