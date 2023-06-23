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Владимир Зеленский освободил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от должности

23 июня 2023 07:23
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Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Беларуси. Преемник не назначен. В тексте соответствующего документа отмечено, что Игорь Кизим уволен со своего поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зеленский освободил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от должности-1

Напомним, официальный Минск в марте прошлого года выслал из страны большинство украинских дипломатов, на что Киев ответил зеркально. В КГБ Беларуси сообщали, что 19 украинских дипломатов работали в спецслужбах. Дипмиссия продолжала функционировать в формате «один плюс четыре». Там работали посол и четыре сотрудника.

# Беларусь-Украина # Игорь Кизим # Владимир Зеленский # Фотофакт

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