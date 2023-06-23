Владимир Зеленский освободил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от должности

Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Беларуси. Преемник не назначен. В тексте соответствующего документа отмечено, что Игорь Кизим уволен со своего поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, официальный Минск в марте прошлого года выслал из страны большинство украинских дипломатов, на что Киев ответил зеркально. В КГБ Беларуси сообщали, что 19 украинских дипломатов работали в спецслужбах. Дипмиссия продолжала функционировать в формате «один плюс четыре». Там работали посол и четыре сотрудника.