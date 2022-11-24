«Это глупость полная». Лукашенко опроверг слухи о возможном вторжении в Украину

Несмотря на то, что ситуация в Украине не являлась основной темой на саммите в Ереване, об этом также шла речь на встрече лидеров стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Президент Беларуси в очередной раз призвал к переговорам с целью прекращения кровопролития. Хотя официальный Минск и раньше (причем не единожды) предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в европейском регионе. Но опасения услышаны не были. Как итог – трагические события в Украине, которые вовлекают, словно в воронку, все больше стран. Украинский вопрос попросили прокомментировать нашего Президента российские журналисты (подробнее здесь).

Александр Лукашенко также в очередной раз опроверг слухи о том, что белорусские военные могут войти на территорию Украины.