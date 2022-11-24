Лукашенко: конфликт армяно-азербайджанский закончится, если будем действовать, как обсуждали

Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многое, о чем говорили на саммите в Ереване, осталось вне объектива телекамер. Переговоры лидеров ОДКБ только в узком составе длились три часа. Как потом скажет Александр Лукашенко, впервые получился такой честный и откровенный разговор. Руководители стран пришли к согласию по 15-ти пунктам из 17-ти. Да, есть расхождения во мнениях по конфликту между Арменией и Азербайджаном. В любом случае повлиять на ситуацию в регионе в первую очередь должны противоборствующие стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. И как мы все поняли по нынешнему председательствующему, что этот конфликт армяно-азербайджанский, если так будем действовать, как сегодня обсуждали, закончится. И будет заключен мирный договор. Я, например, с воодушевлением это воспринимаю. Но коль Никол Воваевич, значит он тоже согласен с тем, что я только что сказал. Вот видите, согласен.

События января этого года в Казахстане, конфликт в Украине, ситуация на армяно-азербайджанской и киргизско-таджикской границах наглядно подтверждают жизненную важность этого тезиса. Нам всем нужен мир. И как мы все абсолютно единогласно заявили, война никому не нужна. Белорусское председательство предпримет всевозможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств – членов ОДКБ. Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения укрепления региональной безопасности в зоне нашей ответственности.

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