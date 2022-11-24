Политолог о Лукашенко: его личные качества приведут ОДКБ в бодрое состояние, превратят в действующий инструмент

Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис международных отношений, обострение военно-политической обстановки в Евразии, навязывание Западом своих правил игры, санкционный и даже ядерный шантаж. В такой сложный период Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. По мнению экспертов, благодаря этому есть все шансы повысить международный авторитет ОДКБ.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Что мы ожидаем от руководства Республики Беларусь в ОКДБ, от ее председательства? Что Организация станет более решительной, более концентрированной, приобретет большие черты субъектности, потому что мы знаем, что и личность руководителя Республики Беларусь, Александра Григорьевича, она прямое воплощение субъектности, эффективности, скорости принятия решений, готовности взять на себя ответственность за реализацию поставленных задач. И эти его личные качества, я надеюсь, мы все надеемся, приведут ОДКБ в более бодрое состояние, превратят ее действительно в эффективный, действующий инструмент.

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