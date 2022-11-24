«Борьба с фейками, дезинформацией». Лукашенко пригласил на конференцию в Беларусь страны ШОС, ООН и СНГ
Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приоритеты официального Минска, озвученные накануне нашим Президентом, не абстрактные формулировки, а конкретные предложения по решению проблем. Урегулировать кризисные ситуации и не допустить дальнейшую дестабилизацию в зоне ответственности ОДКБ. Увереннее заявлять о себе и выходить на передовую международной жизни. Почему бы, к примеру, не расширять партнерские связи с такими глобальными игроками, как Китай?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ видим на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариатов ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. Мероприятие планируем провести в Минске в следующем году, если вы согласитесь. Спектр вопросов: борьба с фейками, дезинформацией, совместное реагирование на киберинциденты, защита территорий стран ОДКБ от нелегального ввоза наркотиков, международное сотрудничество в области защиты критической инфраструктуры, включая ядерные объекты, биологическую безопасность.
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