«Борьба с фейками, дезинформацией». Лукашенко пригласил на конференцию в Беларусь страны ШОС, ООН и СНГ

Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ. Накануне их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритеты официального Минска, озвученные накануне нашим Президентом, не абстрактные формулировки, а конкретные предложения по решению проблем. Урегулировать кризисные ситуации и не допустить дальнейшую дестабилизацию в зоне ответственности ОДКБ. Увереннее заявлять о себе и выходить на передовую международной жизни. Почему бы, к примеру, не расширять партнерские связи с такими глобальными игроками, как Китай?