Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов

С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Андрей Владимирович, как вы считаете, приостановка работы USAID ставит точку во всей этой глобалистской истории, которая длилась не одно десятилетие?
Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Я думаю, что это следствие разрушения глобального мира и институтов управления глобализацией из одного центра. Это самое главное и основное. И произошло это по понятным причинам, но имеет смысл развернуть эту картину для ваших слушателей. Проблема заключается в том, что, начиная где-то с 1970-х годов, Соединенные Штаты Америки прекратили свое существование как государство американской нации или как национальное государство. Это произошло с отставкой Никсона и скандалом Watergate. С тех самых пор президентов стал назначать кластер транснациональных корпораций, которые квартировали в Соединенных Штатах Америки. По сути дела, это стало олигархическим государством. И олигархи определяли политику, по большому счету, по очень простому принципу. Приватизируем выгоды, национализируем убытки. И возникает следующий вопрос. А что США как страна заплатили за это? И цифры тоже очень наглядны. Если в 1945 году США занимали 50 % мирового ВВП, то к сегодняшнему году они занимают максимум 16 %.
Стало понятно, что Соединенные Штаты Америки – этот олигархический кластер – это падающая империя. У них уже нет средств поддерживать глобализацию, поддерживать свое доминирование в мире. В результате пришел Трамп, исключительно как антикризисный менеджер, и его задача – сократить эти расходы. Это и происходит.
Надежда Сасс, ведущая:
Наталья Валерьевна, я соглашусь с Андреем Владимировичем, но и в то же время Трамп решил разворошить это осиное гнездо. Но если говорить об имидже США, он явно пострадал за эти недели.
Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:
Безусловно, он пострадал. Кроме того, собственно, это организации, подобные организации, которые изначально преподносились как независимые, как связанные с гуманитарной поддержкой, по сути дела превратились в инструмент за влияние. И те задачи, которые выполняли организации, формируя сетевые структуры на местах, и потом они же были связаны с теми же самыми сетевыми революциями, с так называемыми цветными революциями, с направлением политических процессов. Это же все вопросы удержания колониальной системы. Как ее не назови, но это колониальная система. Когда внешний арбитр в лице штатов говорит о том, что такое демократия, как ее правильно понимать, какие инструменты для того, чтобы помочь каким-то другим странам перейти на эту правильную сторону истории. Нужно эти какие-то реформы провести под их контролем. Фактически по написанным ими законам, при их финансировании с их аудитом, и уже после этого они скажут, включены в этот круг, на каких условиях, какую вы занимаете зону в этой иерархии, в этой пищевой цепочке. И понятно, что как ни старались те или иные страны, они не смогли бы никогда преодолеть обозначенное место и появление новых процессов в международной политике, появление таких организаций, как БРИКС.
Возвращение России на большую мировую арену и формирование новых групп государств, новых союзов как раз меняет эту ситуацию, вытесняя постепенно, планомерно и сокращая возможности таких организаций, как USAID, они становятся действительно уже менее эффективными. Они тратят средства в какой-то панике фактически о том, чтобы просто потратить средства для того, чтобы сохранить персонал, который огромный. Это разбухшая бюрократия. Уже даже им самим, наверное, не так важно, что конкретно, для чего они эти средства выделяют. По большей части идут по инерции, по накатанным программам.