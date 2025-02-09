Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов

С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

Андрей Владимирович, как вы считаете, приостановка работы USAID ставит точку во всей этой глобалистской истории, которая длилась не одно десятилетие?

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Я думаю, что это следствие разрушения глобального мира и институтов управления глобализацией из одного центра. Это самое главное и основное. И произошло это по понятным причинам, но имеет смысл развернуть эту картину для ваших слушателей. Проблема заключается в том, что, начиная где-то с 1970-х годов, Соединенные Штаты Америки прекратили свое существование как государство американской нации или как национальное государство. Это произошло с отставкой Никсона и скандалом Watergate. С тех самых пор президентов стал назначать кластер транснациональных корпораций, которые квартировали в Соединенных Штатах Америки. По сути дела, это стало олигархическим государством. И олигархи определяли политику, по большому счету, по очень простому принципу. Приватизируем выгоды, национализируем убытки. И возникает следующий вопрос. А что США как страна заплатили за это? И цифры тоже очень наглядны. Если в 1945 году США занимали 50 % мирового ВВП, то к сегодняшнему году они занимают максимум 16 %. Стало понятно, что Соединенные Штаты Америки – этот олигархический кластер – это падающая империя. У них уже нет средств поддерживать глобализацию, поддерживать свое доминирование в мире. В результате пришел Трамп, исключительно как антикризисный менеджер, и его задача – сократить эти расходы. Это и происходит.

Надежда Сасс, ведущая:

Наталья Валерьевна, я соглашусь с Андреем Владимировичем, но и в то же время Трамп решил разворошить это осиное гнездо. Но если говорить об имидже США, он явно пострадал за эти недели.