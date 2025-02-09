Мировые лидеры поздравляют Лукашенко с победой. Какие сигналы посылают Беларуси? Анализ экспертов

Наши выборы отзываются не только внутри страны. За ситуацией в Беларуси следили на разных континентах. Беларусь – важный игрок в нашем регионе, но мы не замыкаемся только на евразийском контуре, а смотрим далеко в за пределы наших географических горизонтов. И это находит отклик. Так, в адрес главы государства продолжают поступать поздравления с победой на выборах из разных стран. А некоторые пользуются моментом и поздравляют лично. Так, глава российского региона наряду с деловой повесткой нашел место и для таких слов.

Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия):

Уважаемый Александр Григорьевич, пользуясь случаем, прошли выборы, вы одержали убедительную победу. Мы считаем, что это очень важное событие не только для Беларуси, но и для наших государств, безусловно. Поэтому мы от души вас с этим поздравляем. Первые поздравительные телеграммы поступили еще на прошлой неделе. Некоторые коллеги нашего Президента решили сопроводить сообщения и личным телефонным звонком. О чем это может говорить, насколько важен текст поздравления и чем показательна эта переписка? На неделе вместе с опытными дипломатами мы провели анализ поздравительных посланий в адрес главы государства. От геополитики до экономики: читаем между строк.

На победу Александра Лукашенко в выборах мир отозвался. Из разных стран в Беларусь летят телеграммы. Африка, Азия, Ближний Восток и Балканы, Латинская и Центральная Америка. Принято уже несколько десятков посланий. А их география – это не просто дипэтикет. Отражение того, как изменилась ситуация в мире за последние несколько лет.

Андрей Савиных, дипломат, посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству (2013-2019):

Поздравили уже лидеры стран, которые представляют как минимум около 80 % населения мира. Поздравляют прежде всего страны, которые проводят независимую внешнюю политику, которые выступают за укрепление многополярного мира и разделяют наши базовые ценности – это право каждой страны, каждого народа на самостоятельный путь развития и выбор своего исторического пути. Андрей Савиных, дипломат со стажем, помогает разобраться в деталях эпистолярного жанра, в котором, кажется, имеет значение каждая запятая. Обращаем внимание: первыми с переизбранием Александра Лукашенко поздравили лидеры стран СНГ. Еще не дождавшись официальных результатов, послания пришли из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана. Обычно в таком случае спешат те, кто хочет подчеркнуть близость отношений, но в этом есть еще один символичный момент. Андрей Савиных:

Очень большое количество стран, которые направили официальные письма, кроме этого, сопроводили еще их и телефонным звонком. Лидеры государств СНГ, и не только СНГ, Китая, Пакистана, звонили лично поздравить Александра Григорьевича. Это подчеркивание теплоты отношений.

Что касается особых отношений, то, безусловно, выделяем поздравления Президента России. Тут и телефонный звонок, и отдельная телеграмма, и приглашение в гости. Кстати, один из основных вопросов, который пока остается открытым, и ответ на него много значит – куда глава государства совершит первый визит после выборов. Планы есть. Их лично озвучил Президент. Не остается в стороне и Китай. Си Цзиньпин не стал откладывать поздравления в долгий ящик. Весточка из Пекина прилетела в числе первых. Таким образом, одна из ведущих мировых держав признает: выборы в Беларуси состоялись и соответствовали всем стандартам. А в КНР они на уровне!

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Китай верен каждому слову, они придерживаются этого. И они именно дальше будут выстраивать это решение. У них есть долгосрочная стратегия, и эта долгосрочная стратегия минимум на 20-30 лет вперед. Я уверен, что именно в этой телеграмме большое значение придается именно двусторонним отношениям. То, что написанному в этих телеграммах верить, вне всяких сомнений, считает экс-дипломат, представлявший наши интересы во Франции и Швейцарии. Более того, каждое слово в таких послания выверено и взвешено. Обычно они содержат оценку нынешнего уровня взаимоотношений и надежды на их будущее. В целом в такой переписке сложно выйти за поля очерченного. Но все равно остается место и для личных отступлений.

Ольга Коршун, СТВ:

Президент Экваториальной Гвинеи начал свое поздравление так – «Дорогой друг». Это тоже достаточно говорящее, наверное, об отношении к Президенту. Недавно был его визит в Экваториальную Гвинею. И у лидеров установился такой тесный контакт. Никита Беленченко:

Да, безусловно. Это как на уровне глав государств, так и на уровне представителей министерств, ведомств, которые находятся в Экваториальной Гвинее и в Республике Беларусь.