В Мадриде прошёл первый саммит ультраправых партий ЕС

Изменение климата на европейской политической арене продолжает усиливаться. Лидеры крайне правых партий, входящих в блок Европарламента «Патриоты Европы», провели свой первый саммит в Мадриде, прошедшей под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди его участников были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-премьер Италии Маттэо Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс. Они призвали к возвращению былого величия Старого Света. В частности, свой успех они возлагают на новую администрацию Трампа, который, по их мнению, будет содействовать распространению правых взглядов в Европе.

Марин Ле пен, лидер партии «Национальное объединение» (Франция):

Победу Дональда Трампа нельзя рассматривать как простую смену власти в демократической стране или как демократический всплеск нации, находящейся в упадке. Мы являемся свидетелями настоящего глобального сдвига.

Однако произойдет ли слом в европейской политике – вопрос открытый. В то время как правые постепенно приходят к власти в разных частях Европы, многие из местных жителей не особо довольны подобной тенденцией. Так, в Мюнхене 250 тысяч человек вышли на акции протеста, скандируя лозунги против правых партий.