Новости Беларуси. Законопроект о гуманизации уголовно-процессуального законодательства рассмотрят в Парламенте. По итогам совещания, которое провел 13 августа президент, принято решение, что предлагаемые изменения депутаты обсудят с участием юристов-экспертов.

Документ готовился по поручению белорусского лидера. За последние годы это самый значимый законопроект, существенно либерализирющий уголовное законодательство. Так, например, в сторону смягчения предлагается скорректировать ряд статей, оптимизировать сроки наказаний, а также ввести альтернативные виды ответственности вместо заключения под стражу.

Предусмотренные новации позволят суду более гибко подходить к определению вида наказания. Оно будет зависеть от характера конкретного правонарушения и наступивших в его результате последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Подготовленный в этих целях проект закона содержит достаточно серьезные инновации. В их числе – исключение противоправности деяния при деловом риске, применение досудебного соглашения о сотрудничестве, внедрение уголовно-правовой компенсации, декриминализация отдельных деяний, не представляющих, конечно же, большой общественной опасности, и иные существенные преобразования в рассматриваемой нами сфере.

Несомненно, что решение о закреплении подобных норм должно быть максимально взвешенным.Необходимо учитывать все возможные последствия предлагаемых мер и ясно представлять себе механизм их практической реализации.

У нас должна быть твердая уверенность в том, что предусмотренная проектом оптимизация уголовно-правовых инструментов не приведет к безнаказанности лиц, совершивших деяния, безусловно опасные для государства, общества либо наших граждан.

Органам уголовного преследования необходимо иметь набор средств для борьбы с коррупцией и иными преступлениями, обеспечивающий неотвратимость наказания.

С другой стороны, выработанные меры должны действительно раскрепостить деловую инициативу в условиях объективно существующего предпринимательского риска. Уголовный закон не должен быть пугалом для субъектов хозяйствования, действующих строго в рамках правового поля и никак не связанных с криминалом.

Следствие и суд, руководствуясь соответствующими нормами, должны давать адекватную правовую оценку совершенным деяниям. В этой связи нам надо коллегиально обсудить законопроект в целом и его отдельные положения. Нам очень важно сегодня принять четко выверенное решение, которое бы отвечало интересам нашей страны и нашего общества.

Еще раз хочу подчеркнуть для всех выступающих: любые изменения в законы и нормативно-правовые акты законодательства вообще должны иметь определенную причину. И самая главная из них – это то, что в обществе уже назрела ситуация такая, что без них невозможно обойтись.

Еще раз подчеркиваю: мы должны идти исключительно от жизни. Здесь нам абсолютно не нужна никакая спешка. И, во-вторых, что надо иметь в виду, так это ситуацию, в которой мы живем, в которой развивается наше государство, общество, в которой живут наши люди. А мы всегда говорим о том, что это некий переход от чего-то к чему-то. Поэтому это тоже надо иметь в виду.

Рассматривая эти новации, мы должны прежде всего исходить из этих и других критериев. Интересы государства и нашего человека должны лежать в основе любых преобразований, реформ, новаций и так далее.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Много изменений мы предлагаем. Это и увеличение размеров штрафов. Но главная новация на сегодня в нашем законодательстве – это так называемое досудебное соглашение, его докладывал председатель Следственного комитета, и вопрос обоснованного экономического риска. Это вот основные моменты, которые вызвали наибольшую дискуссию. Мы согласились с Президентом, что вот эти понятия, эти моменты нуждаются в уточнении. Поэтому мы еще будем докладывать и представлять законопроекты депутатам, и только после этого мы сможем сделать какой-то вывод.

Ряд статей законопроекта предусматривает штрафы вместо лишения свободы, а также возможности внесения залога. Возможные изменения позволят суду более гибко подходить к определению вида наказания. Оно будет зависеть от характера конкретного правонарушения и наступивших в его результате последствий.