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День Независимости отмечают в Индонезии. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

17 августа 2013 13:19
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Новости Индонезии. В Индонезии отмечают национальный праздник День Независимости. 17 августа по всей стране пройдут мероприятия, посвященные этой дате. Начнется праздник с традиционного военного парада в столице страны Джакарте, а после откроется фестиваль, который проходит на открытых площадках города. Подготовлено множество театрализованных постановок, а также красочные карнавальные шествия. Завершится национальный праздник фейерверком.

С Днем Независимости президента Индонезии поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что конструктивный диалог между Беларусью и Индонезией будет и в дальнейшем расширяться, а выбранный курс на взаимовыгодное сотрудничество будет успешно осуществляться.

Дипломатическим отношениям наших стран уже 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Индонезия

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