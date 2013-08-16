Новости Беларуси. В Борисове обсудили новые подходы в системе образования Минской области и наметили планы на будущий учебный год. Здесь прошла традиционная педагогическая конференция. Среди участников - учителя, родители, ученики, представители общественных объединений, руководство области и Министерства образования.

Учебные заведения Минщины уже готовы принять школьников. Решена проблема с недостатком учителей, особенно в сельской местности. Районные власти активно помогают выпускникам педагогических вузов обустроиться на новом месте.

А в Солигорске 31 августа откроется учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа. Это будет современный объект с новейшими технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Наши школы полностью готовы к началу учебного года, укомплектованы молодыми специалистами, у нас в этом году 800 молодых специалистов. Сложностей по этому вопросу нету, потому что достаточно серьезное внимание уделяют райисполкомы по распределению, по выделению жилья, по сопровождению молодых специалистов.

Алла Бородич, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома:

Сегодня у нас главная задача в городе – это открытие нового учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа. Планируем открытие с 31 августа. Это будет современное образовательное учреждение, в котором будут 2 бассейна, это будет сверхсовременная начинка.

