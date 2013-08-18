Где в Минске найти настоящий индийский чай и снимут ли в Беларуси индийское кино? Интервью с послом Республики Индия в Республике Беларусь

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Манодж Кумар Бхарти.

Господин Бхарти, спасибо за угощение, невероятно вкусный чай. Тот самый, настоящий индийский, по которому мы здесь, в Беларуси, очень соскучились. Я очень хорошо помню, в моё, ещё советское детство иметь дома на кухне коробку, как мы его называли, «чая со слоном» – настоящий индийский чай – это было синонимом благополучия, достатка в семье.

Манодж Кумар Бхарти, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Позвольте, прежде всего, приветствовать Вас в посольстве Индии и, я надеюсь, что Вы когда-нибудь попробуете ещё индийский чай в Беларуси при других обстоятельствах.

Скажите честно, вот Вы же наверняка бываете не только здесь в посольстве, надеюсь, заглядываете и в наши белорусские магазины. А можно купить хоть что-то приближенное по качеству к настоящему индийскому чаю? Вы намерены лоббировать, чтобы в наших белорусских магазинах продавался настоящий индийский чай?

Манодж Кумар Бхарти:

В магазинах есть много разных сортов чая, и многие из них – индийские. В Советском Союзе, может быть, раньше был выбор невелик, потому что, вероятно, не всем можно было их завозить и не все компании занимались ввозом этого чая. А сейчас в Минске, я смотрю, что есть достаточно много. В Индии тоже, если зайдёшь в магазин, там тоже тяжело найти, какой из этих чаёв будет именно индийским.

Но чай – это ведь не просто напиток. Чай в дипломатии – это особый знак, даже иногда, может быть, знак политический. Вы, как опытный дипломат, наверняка практикуете такие способы выражения той или иной мысли. Что означает для Вас, как для посла, чай в дипломатии? И часто ли Вы, обсуждая вопросы экономические, политические с Вашими белорусскими партнёрами, предлагаете им чашку чая?

Манодж Кумар Бхарти:

Да, совершенно верно, чай – это знак гостеприимства. В любом случае, чашка чая предлагается гостю. Но я знаю также, что это не только индийский традиционный такой жест, и в Беларуси тоже есть такая же традиция. Я знаю из практики, что когда подаётся чай, например во время переговоров, то сама монотонность процесса нарушается. Например, чай с печеньем. И тогда уже все переговоры продолжаются совсем по-другому.

Господин Бхарти, кроме чашки чая, дружеской чашки чая, что наши государства могут ещё предложить друг другу? Понятно, что нас разделяет огромное количество километров, но всё же. Какие проекты могут быть актуальны в ближайшее время? Что мы можем Вам предложить? Что Вы готовы нам предложить в плане экономического сотрудничества?

Манодж Кумар Бхарти:

Основной продукт, который сейчас Индия закупает в Беларуси, это калийные удобрения. Последние 5-6 лет это был оптовый продукт нашей торговли. И он будет сохранять свою значимость и в будущем также. С индийской стороны основной продукт – это продукты фармацевтики. Сейчас, как по моей памяти, товаров этой группы приходит в Беларусь на 32-35 млн долларов. Я также заметил, что другие товары, например, текстиль, кожа либо технические товары, они сейчас поступают в Беларусь в больших количествах из Индии. Это касается продуктов. В Беларуси также есть технологические продукты, например, большегрузные самосвалы (здесь можно говорить о БелАЗах, как пример), потом сельскохозяйственная техника высокой мощности, которая может быть интересна индийским компаниям. Что касается инвестиций с белорусской стороны в Индию, то это, прежде всего, инвестиции в инфраструктуру, потому что сейчас правительство Индии разрабатывает многие программы по строительству своей инфраструктуры. И это как раз та область, где белорусские компании могут наладить связи со своими партнёрами в Индии.

Теперь мне совершенно понятно, почему Вы не так давно заявили, что белорусско-индийское сотрудничество должно опираться на три «кита» – это энергетика, образование и кино. Но вот поясните, пожалуйста, по поводу последнего «кита» – кино. Вы считаете, что может быть совместный белорусско-индийский фильм, ведь наше и ваше кино – совершенно разные?

Манодж Кумар Бхарти:

Я старался возродить индийское кино в русскоговорящих странах, не только в Беларуси, но я также обращал внимание на Россию, например. Более того, я связывался с индийскими продюсерами, которые делают фильмы в Индии, и мы говорили о том, чтобы они смогли приехать сюда, в Беларусь, и немножко поснимать каких-то сюжетов для своих фильмов. Потому что Беларусь – это красивая страна, мне она очень нравится, а в Индии о ней практически ничего не знают. Дело в том, что в индийских фильмах обычно сюжет перемежёвывается с песнями, которые поются на фоне каких-то живописных ландшафтов, и, как правило, эти ландшафты и иногда песни не связаны никак с сюжетом фильма. И вот эти песни снимают в ЮАР, в Египте, в Мексике, в Новой Зеландии. Почему не в Беларуси, например? Ведь это же тоже красиво. Группа продюсеров из Индии приезжала сюда, в Беларусь, около трёх месяцев назад, и они провели переговоры в различных инстанциях. Также съёмки индийских фильмов в Беларуси, хотя бы вот эти кусочки песенные, они имеют ещё и побочный продукт. Я поясню. В тех странах, о которых мы говорили, там где снимались вот эти вот вставки в индийские фильмы, поток туристов, выездного туризма из Индии возрос до 10 раз. Почему? Потому что люди, те, кто смотрит фильмы, они видели, что там действительно красивые страны. Разумеется, люди заинтересуются, где это снимали, что это за страна, что это за Беларусь. То есть вот этот возросший поток выездного туризма – это и есть побочный продукт.

А у меня к Вам встречное предложение: может быть, нам нужен совместный сюжет? Предположим, белорусский парень влюбился в невероятно красивую индийскую девушку. Или индийский парень, например, специалист по компьютерам – а у вас очень много таких специалистов – желает приехать в наш Белорусский парк высоких технологий и по Интернету познакомился с белорусской девушкой. Вот они в самом красивом уголке Минска – на площади Бангалор за чашкой индийского чая. Может такой сюжет развиваться, как Вы считаете?

Манодж Кумар Бхарти:

Идея хорошая. Однако же ни Вы, ни я фильмы не снимаем. Что нам остаётся? Мы только можем подарить эту идею кинорежиссёрам, может быть, кто-нибудь заинтересуется.

Для того чтобы эта история произошла в реальности, мы, наверное, должны стать ещё ближе, и одна из пока существующих проблем – это отсутствие прямых авиарейсов между Беларусью и Индией. К сожалению, добраться в Индию пока не очень удобно, нужно пересаживаться, долго ждать самолёта в Москве. Можно ли рассчитывать с Вашей помощью, с Вашим лобби, что эта проблема будет решена в ближайшие годы?

Манодж Кумар Бхарти:

Эти коммерческие рейсы летают и составляются по прибыльности, потому что это предприятие достаточно дорогое. И индийские национальные перевозчики эксплуатируют свои самолёты на других направлениях, которые приносят им больше прибыли. Поэтому с индийской стороны мы не видим здесь никакого продвижения. Я предлагал в своё время Министерству гражданской авиации в Индии сделать такие рейсы, например, в Минск. Ну, если не прямые, то пусть это будут транзитные, например, те, которые летят дальше в Европу, например в Лондон. Пусть это будет, например, Минск–Лондон или Минск–Амстердам.

Ну, я полагаю, если музыкальные фрагменты индийских фильмов будут сниматься в Беларуси, то, как Вы заметили, количество туристов возрастёт как минимум в 10 раз, и тот самый спрос возникнет.

Манодж Кумар Бхарти:

Совершенно верно. Конечно.