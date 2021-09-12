Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии

Новости Беларуси. Законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии поступит в парламент по решению Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Документ подготовлен правительством и станет ответной мерой на недружественные действия, предпринятые государствами-членами Евросоюза в отношении Беларуси.

Соглашением определялся механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены. Это делается в соответствии с международным правом.