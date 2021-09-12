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Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии

12 сентября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии поступит в парламент по решению Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии-1

Документ подготовлен правительством и станет ответной мерой на недружественные действия, предпринятые государствами-членами Евросоюза в отношении Беларуси.  

Соглашением определялся механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены. Это делается в соответствии с международным правом.  

Законодательный механизм наготове. В парламент поступит законопроект о приостановке реадмиссии-4

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# Беларусь-Евросоюз # Александр Лукашенко # Фотофакт

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