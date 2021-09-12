«Палки в колёса они вставляли на протяжении многих лет». В России рассказали, как Запад может отреагировать на встречу в Москве
На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.
Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.
Очевидно союзные программы помогут укрепить союзный суверенитет. Особенно сейчас это как никогда актуально. Нападки на страны не прекращаются. Да и вряд ли в ближайшее время противники союза перестанут показывать зубы.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Подписанные соглашения – это еще и явный ответ на санкции против Беларуси и России. Тесная экономическая кооперация сблизит два государства. Этого особенно боится Запад.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Палки в колеса они вставляли на протяжении уже многих лет. И вы видели, что в предыдущие годы процесс интеграции буксовал и не без участия Запада, который всячески старался играть на противоречиях. Вовлекать в диалог и убеждать Беларусь в том, что не надо с Россией интегрироваться, они большие, страшные. Велась пропагандистская кампания, но в итоге она привела к раскачиванию внутриполитической ситуации в Беларуси. В общем-то, можно сказать, что эти пропагандисты во многом достигли своей цели. Когда ситуация стала очень сложной в прошлом году в Беларуси, и нормализовать ее во многом удалось благодаря активизации союзного взаимодействия, обеспечения надежной поддержки со стороны российского рынка. И финансово-кредитной поддержки, и в сфере безопасности, о которой договорились наши президенты. И те санкции, которые сейчас вводятся, я не думаю, что будут введены какие-то новые после этой встречи, после того, как будут реализовываться договоренности.
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