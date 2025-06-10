Противоречия, насилие и гуманитарный кризис – в Минске эксперты обсудили палестино-израильский конфликт

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжает оставаться одной из самых сложных и болезненных тем. С момента создания государства в 1948-м отношения между еврейским и арабским населением региона остаются напряженными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как следствие – множество противоречий, насилие и гуманитарный кризис. Попытки его урегулировать предпринимались многими мировыми лидерами, стремящимися войти в историю как миротворцы, но каждый раз ситуация лишь обострялась, уводя мир все дальше. Все это 10 июня стало темой экспертного анализа в Минске.

В последние 15 лет конфликт выражается в основном в боевых действиях между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. «Литой свинец», «Столп обороны» и «Защитная грань» – вот лишь некоторые крупные военный операции Израиля. И всякая новая эскалация приводила к трагическим последствиям. С 2008 года (без учета последних событий) погибли около 6 400 палестинцев и 300 израильтян. Тяжелые условия жизни в Газе и рост религиозного радикализма – вот главные причины обострения ситуации в последние годы. Да, последние отметились ростом террористической активности и новыми вспышками насилия.

Константин Снисаренко, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

На мой субъективный взгляд, здесь нет столкновения цивилизаций. Изначально этот конфликт развивался как постколониальный конфликт, связанный в первую очередь с неурегулированием вопроса, связанного с созданием двух государств – арабского и еврейского – на территории Палестины. Последние события в секторе Газа, включая масштабное обострение, начавшееся в октябре 2023-го, вновь показали, насколько далек мир в этом регионе. Тысячи погибших, сотни тысяч мирных жителей, ставших жертвами разрушений и насилия, – все это только усиливает разрыв между сторонами конфликта. И на фоне этих обстоятельств очевидно, что урегулирование остается лишь мечтой, а мир в регионе откладывается еще на долгие годы. Как и очевидно то, что ключевую роль в затягивании конфликта играют внешние силы, преследующие свои интересы.