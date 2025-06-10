Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса

Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на встрече не остался без внимания украинский кризис.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Особо благодарны российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной и США, с партнерами в ЕС за стремление МИД Российской Федерации услышать, учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов и учета наших интересов в этом переговорном процессе, который сегодня происходит. Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства.