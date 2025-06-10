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Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса

10 июня 2025 14:08
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Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на встрече не остался без внимания украинский кризис.

Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса-2

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Особо благодарны российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной и США, с партнерами в ЕС за стремление МИД Российской Федерации услышать, учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов и учета наших интересов в этом переговорном процессе, который сегодня происходит. Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства.

Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса-4

Напомним, что 9 июня на белорусской территории состоялся очередной обмен пленными. На родину вернулись российские и украинские солдаты и офицеры, которым еще не исполнилось и 25 лет. В рамках стамбульских договоренностей обмен продлится в несколько этапов в ближайшие дни.

Лавров: признательны белорусским друзьям за поддержку по вопросам СВО и мирного урегулирования.

# Беларусь-Россия # Международная политика # Союзное государство # Максим Рыженков

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