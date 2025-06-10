Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса
Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также на встрече не остался без внимания украинский кризис.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Особо благодарны российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной и США, с партнерами в ЕС за стремление МИД Российской Федерации услышать, учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов и учета наших интересов в этом переговорном процессе, который сегодня происходит. Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства.
Напомним, что 9 июня на белорусской территории состоялся очередной обмен пленными. На родину вернулись российские и украинские солдаты и офицеры, которым еще не исполнилось и 25 лет. В рамках стамбульских договоренностей обмен продлится в несколько этапов в ближайшие дни.
Лавров: признательны белорусским друзьям за поддержку по вопросам СВО и мирного урегулирования.