Зачем Китаю площадка в центре Европы и что мы нашли в Поднебесной? Итоги государственного визита Си Цьзиньпина в Беларусь

Новости Беларуси. Самое заметное внешнеполитическое событие недели – государственного визита Си Цзиньпина в Беларусь. Глава КНР задержался в Минске на три дня. И эти три дня, вероятно, станут определяющими в отношениях двух стран в ближайшие годы, а, возможно, и десятилетия. Ведь, как признался сам Си Цзиньпин, здесь и сейчас начата новая эпоха в белорусско-китайском тандеме.

Один из самых влиятельных политиков современности и шестой по счету руководитель КНР. Си Цзиньпин прилетел в Беларусь с государственным визитом. Тонкости протокола: прямо в аэропорту встречает лично президент, как позже и провожает, точнее, через три дня. За такое время будет написана новая страница в истории сотрудничества двух стран.

Си Цзиньпин прилетел вместе с супругой. Интересно, что на момент свадьбы Пэн Лиюань была, пожалуй, более популярна, чем ее муж, в то время партийный деятель. Знаменитая в Китае исполнительница народных песен – и теперь постоянный гость, например, новогодних концертов. А еще генерал-майор Народно-освободительной армии Китая.

Си Цзиньпин, в свою очередь, привез с собой целую армию бизнесменов. И уже в первый день визита можно будет говорить о рекордных контрактах. Официальные переговоры принимал Дворец Независимости.

За два десятка лет сотрудничества уже сделано немало. Успешные совместные проекты и есть тот фундамент, на котором можно строить новые планы. Прямые инвестиции в белорусскую экономику – это не кредит доверия, а прагматичный ход, когда есть уверенность в том, что деньги будут эффективно работать. Так появляются масштабные начинания формата «Великого камня» – крупнейшего в Европе китайского индустриального парка.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Формируется новый уровень совместного развития. В его основе – переход от кредитного к инвестиционному сотрудничеству. Опыт такой работы у нас уже есть. Назову лишь два крупнейших совместных проекта: производство легковых автомобилей с участием китайской компании «Джили» и строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Под вашим руководством в стране сохраняется политическая стабильность, плавно улучшается экономика и благосостояние народа. Идя по такому пути, Беларусь достигает еще больших успехов в деле государственного строительства и развития. Наше сотрудничество – это яркий пример двусторонних отношений для других стран.

Сотрудничество в военно-технической сфере – тема, которая не каждый раз обсуждается на высшем уровне. Подробно руководители стран обсудили и вопросы безопасности в регионе, и ситуацию в Украине.

Александр Лукашенко:

В центре Европы не просто напряженность, а идет война. Нам кажется, что без фундаментальной реформы Организации Объединенных Наций не обойтись. И здесь, конечно, важна роль Китайской Народной Республики.

Но самое главное. Государства со схожей позицией, к примеру, как Беларусь – Китай, Россия – Китай, должны как никогда ранее объединиться, чтобы противостоять негативным тенденциям развития на планете.

Больше 20 подписанных документов – результат только первого дня визита.

«Спящий лев проснулся» – такой метафорой характеризует Си Цзиньпин экономику Китая. Интересно, что белорусскую экономику не так давно сравнивали с тигром, который готовится к прыжку. Судя по порядку цифр под документами, совместные планы серьезные. И без того рекордный товарооборот в 4 миллиарда долларов – только начало.

Александр Лукашенко:

Уважаемый господин председатель, эти стены нового Дворца Независимости видели много событий, но такой очереди к подписанию межправительственных и других договоренностей в этом зале еще не было. Мы ни в коем случае не строим наши отношения, нашу дружбу против кого-то или во вред кому бы то ни было. Свидетельством тому является концепция «Шелкового пути», которая даст стремительный рывок развитию всех государств, которые будут к этому причастны, их экономик. А, значит, и жизни людей этих государств.

Уважаемый товарищ председатель, вы посещаете нашу страну в канун президентских выборов. Мы это очень высоко ценим. И хочу вас заверить в том, что наши президентские выборы пройдут так, что вам никогда не будет стыдно за сотрудничество с Беларусью.

Главные подписи – под договором о дружбе и сотрудничестве. Как отметили многие эксперты, формулировка более чем точная.

Си Цзиньпин уже бывал в Беларуси в 2010 году в качестве заместителя председателя Компартии Китая. С тех пор экономический контакт подкреплен личной дружбой с президентом Беларуси.

Встреча такого уровня – всегда начало нового этапа, эпохи, страницы в межгосударственных отношениях. Это чувствовалось и в коридорах Дворца Независимости.

Линь Сюедань, корреспондент газеты «Жэньмин жибао»:

Мы считаем, что это имеет стратегическое значение – сотрудничество вместе с вашим народом.

У этих переговоров – сильная историческая платформа. В дни празднования Великой Победы нельзя было обойти эту тему. Слишком высокую цену заплатили оба народа.

В зале Победы музея Великой Отечественной собрались те, чья война после Германии продолжилась на Дальнем Востоке, где советская армия плечом к плечу с китайским народом боролась уже за его независимость и свободу. У входа в музей главу КНР и президента Беларуси встречают многочисленные китайские студенты.

Собирать экспозицию музея помогали в том числе и сами участники боевых действий. В залах можно посмотреть на мелочи, вроде самодельных зажигалок, и на известную во всем мире советскую технику. Во время экскурсии Си Цзиньпин не смог пройти мимо легендарных «Катюш».

В зале партизанской славы делегация задержалась надолго, ведь история массового народного сопротивления особенно близка китайскому народу. С первых дней японской оккупации в стране развернулась партизанская война. И ее своими глазами видели некоторые белорусы.

Михаил Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны:

У них местность такая полугористая. Когда они землю носили на склоны гор, чтобы там посеять или еще что-то, вот это трудолюбие очень запомнилось.

Экспозиция «Беларусь и Китай. Вехи боевого братства» – это документы и личные вещи – немые свидетели сражений белорусов на Дальнем Востоке. И китайских патриотов в антифашистском подполье, например, Витебска. А в зале Победы лидеров встретили ветераны. У солдат того героического времени и сегодня настоящая военная выправка.

Церемония вручения медалей Мира – одновременно и торжественное, и трогательное событие. Дань уважения и признательности освободителям. Си Цзиньпин лично вручил награды каждому ветерану. И, конечно, сфотографировался на память.

Два народа, одна судьба и одна Победа. Эта тема – лейтмотив обращений двух лидеров к ветеранам.

Александр Лукашенко:

Война там, на Дальнем Востоке, продолжалась долгих восемь лет. Она унесла 35 млн жизней китайских людей. Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принято решение в сентябре этого года масштабно на Дальнем Востоке, на территории Китая, отметить окончание Второй мировой войны. Это большой залог того, что история никогда не будет фальсифицирована, а ваш подвиг никогда не будет забыт.

Сегодня мы с моим другом, президентом Китая, пришли в этот священный зал для того, чтобы поклониться павшим и живым.

Си Цзиньпин:

В годы Второй мировой войны перед лицом страшнейшей для человечества угрозы белорусский народ проявлял большое мужество и стойко принимал на себя первые удары войны. Именно своим героизмом белорусский народ завоевал уважение и признание народов всего мира.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья. В этот момент, когда мы отмечаем нашу общую победу, мы не должны забывать о том, что в годы нашей совместной борьбы с агрессором белорусский и китайский народы воевали плечом к плечу. Именно в эти годы кровью была скреплена наша крепкая боевая дружба. Я выражаю еще раз в ваш адрес искреннее уважение – низкий вам поклон.

Ветеранам, участникам тех событий, оба лидера пожелали здоровья и долгих лет жизни. А в книге почетных гостей появилась еще одна страница с пожеланием от братского народа.

Подписаний в этот день было много. Своеобразный рекорд поставил белорусско-китайский межрегиональный форум: 25 соглашений по самым разным товарным позициям. Общий язык в торговле найден.

Федор Привалов, генеральный директор Научно-практического центра по земледелию Национальной академии наук Беларуси:

У нас 1 млн посева кукурузы. Мы получаем 18 млн тонн зеленой массы для корма скоту и 1,5-2 млн тонн зерна.

Дальневосточные сорта – лучший генетический материал. Кто-то из гостей кладет клубень картофеля прямо в сумку, кто-то запасается каталогами.

Федор Привалов, генеральный директор Научно-практического центра по земледелию Национальной академии наук Беларуси:

Как они у меня упросили, забрали каталоги. 350 сортов наших, белорусских. И 75 – картофеля.

Достижения аграриев на первых стендах произвели впечатление на китайских покупателей. Еще сильнее поразили технологии космические. Да, такая камера сейчас работает на орбите.

Техника, созданная в рамках союзных программ с Россией, прочно в своей нише космического ассортимента. С помощью этого прибора из космоса можно прогнозировать природные катаклизмы.

Виталий Кутавичюс, начальник управления научно-инновационной деятельности БГУ:

Они идут по нашему пути, по пути бывшего Советского Союза. Поэтому они, естественно, не имеют пока технологий, которые будут гарантированно работать в космосе. А мы это уже знаем, имеем, уже работаем. Поэтому, безусловно, такой опыт, такие технологии будут для них интересны.

Спрос превышает предложение. Судя по данным регистрации, на одного белорусского участника форума приходится два покупателя из Китая. Но Беларусь может предложить не только товар, но и условия для торговли на огромном пространстве ЕС. Об этом говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Китай – древняя цивилизация, великая нация, великое государство, и знаки в отношениях Китая с государствами очень важны. Я это говорю белорусам. То, что сюда приехали сотни бизнесменов вместе со своим председателем – это великий знак для нашей страны, и мы должны им воспользоваться.

Мысль подхватил и китайский лидер. Заработать на импорте не вместо, а вместе можно будет намного больше.

Си Цзиньпин:

Беларусь как важный стратегический узел обладает уникальными преимуществами для развития экономического пояса нового «Шелкового пути». Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью, в том числе на межрегиональном уровне. Китайско-белорусский индустриальный парк – хорошая площадка для развития такого сотрудничества. Мы готовы использовать фонд «Шелкового пути» для развития межрегионального сотрудничества. Укрепление финансово-кредитной поддержки, в том числе малого и среднего бизнеса Беларуси и КНР, должно поспособствовать укреплению связей между регионами. Рекомендую китайским бизнесменам воспользоваться возможностью и изучить перспективы взаимодействия с белорусскими партнерами.

Конкретные договоренности, достигнутые на форуме, – это и проекты торговые, и инвестиции в будущее.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Китайская сторона предоставляет грант для нашей страны, как бы техническую помощь на 3 года в размере 800 млн юаней и два кредита (очень значимых для нас) – $3 млрд (это льготное кредитование) и $4 млрд (это коммерческий кредит нашим банкам для финансирования бизнес-проектов).

Всего за несколько часов белорусско-китайские отношения вступили в стадию ускоренного роста. Экономические наработки наполнились содержанием – новыми проектами. И они заработают. Платформа прочная, и, как не раз повторяли и сами лидеры, она основана на дружеских контактах самих руководителей государств.

В этом можно было убедиться во время неформальный встречи, которая прошла в самой доверительной, открытой и дружеской атмосфере. Сам факт такой встречи за рамками официальных мероприятий говорит о многом, учитывая знаменитую китайскую сдержанность и прагматичность в делах международной политики.

Впрочем, как показывает практика, практически любые начинания китайцев хорошо приживаются на белорусской земле. Показательны крупные совместные проекты. В Могилевской области сразу два завода уже работают по восточным технологиям. И теперь это еще одна статья белорусских доходов. Знаменитая Добрушская бумажная фабрика три года назад подписала договор на 348 миллионов долларов. Глубокая модернизация в процессе.

Сергей Ильин, заместитель главного инженера предприятия:

В этом проекте будут реализованы самые передовые мировые тенденции бумажной промышленности.

Цзян Шуцян, заместитель директора представительства компании (Китай):

Честно говоря, китайским рабочим понравился Добруш, понравилась Беларусь. И местные жители очень дружественно к нам относятся.

Распробовали в Поднебесной и белорусские продукты. Китайцы сегодня уже пьют чай с печеньем минского производства. Экспорт наладили пивовары, производители «молочки», а Пружанский льнокомбинат больше половины продукции отправляет в КНР. Постоянно развиваются и культурные связи.

Чен, он же Петр (для своих белорусских друзей просто Петя), поступил на русскую филологию в Гомельский университет имени Франциска Скорины и выбрал соответствующее предмету имя. Он задержался в Синеокой на пять лет и успел не только освоиться в Беларуси, но и полюбить культуру страны, ставшей для него вторым домом.

Недавний студент из Гомеля перебрался в столицу, поступил в аспирантуру и нашел занятия по душе. Чен преподает китайский язык и регулярно дает мастер-классы в Институте Конфуция. В один прекрасный момент постучался в двери к белорусским артистам. В песенном ансамбле необычным коллегой заинтересовались сразу. Сегодня Чен – один из солистов «Тутэйшай шляхты» и прекрасно владеет второй «роднай мовай».

Работой в Беларуси обзавелось уже множество китайцев. И им не только песня строить и жить помогает.

«Счастливо идти на работу, приходить домой с миром» – вот такой китайский рабочий колорит. Мотиватор, конечно, самый обычный, чего не скажешь о мотивах создания крупнейшего проекта КНР. Индустриальный парк под Минском будет главной европейской площадкой, ни много ни мало, нового «Шелкового пути».

Эта тема красной нитью прошла практически через все встречи и переговоры с участием Си Цзиньпина. Торговать через Беларусь выгодно – страна транзитная. Но лучше здесь же и производить. Символична последняя подпись в рамках визита – под планом развития индустриального парка.

«Шелковый путь» – это глобальный экономический проект КНР. Маршрут, охватывающий несколько десятков стран с населением в 3 млрд человек и соединяющий Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. То есть китайские товары с рынком ЕС.

Индустриальный парк – практически отдельный город в Смолевичском районе. Площадка для высокотехнологичных предприятий и производств «завтрашнего дня». С жилыми зонами, офисными и торгово-развлекательными комплексами, финансовыми и научно-исследовательскими центрами. По прогнозам экспертов, в будущем проект поможет заработать на экспорте до 50 миллиардов долларов в год.

У китайско-белорусского индустриального парка есть ряд преимуществ. Одно из главных – географическое положение. Ведь парк находится между тремя основными маршрутами: Москва – Берлин, Минск-центр, а также железнодорожный путь Китай – Берлин – Европа.

Первым резидентам Китайско-белорусского индустриального парка торжественно вручили свидетельства о регистрации. Это шесть китайских и одна белорусская компания.

Событие историческое и для двух стран, и для тех, кто готов работать в Беларуси. Еще полтора десятка компаний сразу заявили, что хотят открыть здесь свои производства. Причем это самые что ни на есть лидеры в области электроники, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения и биотехнологий.

Жэнь Хуньбин, председатель правления корпорации «Sinomach»:

Парк «Великий камень» поддерживают и китайский лидер, президент Си Цзиньпин, и президент Беларуси. Я думаю, это очень важный проект для наших двух стран. И успешное функционирование данного парка принесет выгоду и пользу обеим сторонам. Для Беларуси «Великий камень» выступит важным фактором экономического роста. И парк сможет привлечь еще больше китайских компаний к сотрудничеству с Беларусью. Конечно, нам предстоит много поработать, но тесное взаимодействие двух стран поможет преодолеть любые сложности.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Будет инженерно-транспортная инфраструктура, улицы, дороги, сети. И уже сегодня мы предоставляем технические условия для подключения к наружным инженерным сетям всех объектов промышленных, производственных, административных, которые здесь должны быть в соответствии с генеральным планом.

За три дня визита о двустороннем сотрудничестве говорили немало, а сделали еще больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только в Минске подписано более 50 соглашений. Беларуси китайская сторона предоставила два значимых кредита, выделены средства на реализацию социальных проектов.

Китайско-белорусский индустриальный парк стал последним пунктом большой программы государственного визита. В аэропорту Си Цзиньпина Александр Лукашенко провожал лично. Лидеры двух государств еще долго общались у трапа самолета. Это верный знак – развитие отношений с крупнейшей мировой экономикой будет продолжаться.