Итоги визита Президента Китая в Беларусь: комментарии экспертов в программе «Картина мира с Юрием Козиятко»

Новый «Шелковый путь» пройдет через Беларусь. И об этом открыто говорили на минувшей неделе во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Минск.

Приезд лидера первой экономики мира – важнейшее событие! Экономика сегодня на первом плане! А если вспомнить историческую значимость «Великого шелкового пути», это не только обмен товарами, но и, выражаясь современным языком, распространение технологий и инноваций, ведь кроме шелка из Китая пришли секреты производства бумаги, пороха, и книгопечатание задолго до Скорины придумали китайцы.

Так что при всей настороженности к неумолимому продвижению Китая, есть надежда, что в Беларуси появятся не только «Чайнатаун», но и передовые научно-технические разработки, новые идеи и, доказавшие свою эффективность, системы управления.

Вернемся к визиту китайского лидера. И наиболее интересные эпизоды напомним, за кулисы официальных встреч заглянем, итоги визита по фэн-шую рассмотрим вместе с Алексеем Адашкиным.

У Си Цзиньпина, как одного из самых влиятельных политиков планеты, всегда весьма насыщенный график. В начале недели он еще был в Беларуси, а уже в эти выходные в Пекин на переговоры с председателем КНР прилетает госсекретарь США Джон Керри.

В новейшей истории Беларуси – это второй визит лидера Китая. В 2001 Минск посетил Цзян Цзэминь. Си Цзиньпин занял пост председателя КНР весной 2013. За короткий срок он смог завоевать репутацию активного реформатора, который обещает народу к 2021 году превратить страну в общество средней зажиточности. Для этого необходимы постоянный экономический рост и искоренение коррупции. Уже спустя два года КНР под руководством Си Цзиньпина смог обогнать США и стать первой экономикой мира.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Фигура Си Цзиньпина сегодня ставится даже выше фигуры Дэн Сяопина. Его минимум сравнивают с Мао Цзэдуном. Сегодня он существенно изменил политику Китая. Китай 20 лет при предыдущих руководителях старался быть малозаметным, скромным. Си Цзиньпин прямо сказал, что он реализует «китайскую мечту».

Три дня визита лидера КНР прошли весьма насыщенно. Сначала – официальные переговоры во Дворце Независимости. Было подписано более двадцати документов. Среди них и Договор о дружбе. Стороны условились удвоить товарооборот за счет сотрудничества. Один только контракт на поставку в Китай четырех миллионов тонн калия в течение пяти лет принесет более миллиарда долларов. А ведь еще были согласованы совместные проекты в сфере железнодорожного транспорта, финансов, медицины, образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы ни в коем случае не строим наши отношения, нашу дружбу против кого-то или во вред кому бы то ни было. Свидетельством тому является концепция «Шелкового пути», которая даст стремительный рывок развитию всех государств, которые будут к этому причастны, их экономик. А, значит, и жизни людей этих государств.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Мы должны создать ряд показательных проектов для того, чтобы придать позитивную энергию экономическому развитию всего Евразийского региона. Мы должны активно укреплять сотрудничество в финансировании проектов, чтобы придать мощную энергию и импульс социально-экономическому развитию в Беларуси.

Помимо экономики, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин смогли обсудить и ситуацию в мире. Создаются новые точки напряженности, снижается эффективность системы международной безопасности. Аналитики не жалеют эпитетов, комментируя визит в Беларусь лидера восточной сверхдержавы. Ведь, по сути, началась новая эпоха в отношениях Минска и Пекина.

Антон Болточко, экономист:

Общение с такого рода лидерами развитых стран – стоит очень многого. Ведь общаясь, мы понимаем, на какой основе, на каком базисе строится экономическое развитие Китая, который достигает уже достаточно серьезных объемов в рамках мировой экономики.

Алексей Адашкин, специальный корреспондент:

Работу одного из совместных проектов Си Цзиньпин смог оценить лично. За моей спиной находится 5-звездочная гостиница, построенная инвесторами из Поднебесной в самом центре Минска. Лидер КНР жил на седьмом этаже в президентском номере, откуда, надо полагать, открывается прекрасный вид на центр белорусской столицы.

Площадь президентского люкса – 308 квадратных метров. Номер включает в себя две спальни, гостиную с обеденной зоной и террасу. Для туристов сутки проживания с таким комфортом стоят почти 28 миллионов рублей. На строительство отеля китайская компания инвестировала примерно 100 миллионов долларов.

Го Тунцин, директор гостиницы:

Наша компания довольна этим проектом в Беларуси и тем, как идет возврат инвестиций. Китайский лидер Си Цзиньпин, а также остальные члены делегации, которые здесь жили, неоднократно отмечали, что чувствовали себя в отеле, как дома.

Кормили представительную делегацию в основном блюдами китайском кухни. Но белорусский шеф-повар все-таки попробовал внести в меню и наш национальный колорит.

Вячеслав Горбатов, шеф-повар гостиницы:

Высокая китайская делегация кушала наши драники. Я сделал драники, фаршированные рыбой, скажем так. Это не совсем белорусский вариант, но, тем не менее, это уже авторский подход. Это был тертый картофель, а внутри было филе семги. От дельно выдели, что гостям, нашим китайским друзьям, это очень понравилось.

Белорусско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие и лидеры двух стран, прошел в этой же гостинице. Вместе с председателем КНР в Минск прилетела и внушительная делегация. В ее составе – руководители крупных регионов и более 300 топ-менеджеров из 160 компаний. Отечественные предприятия и наши ученые показали все свои инновационные проекты – от новых сортов картофеля до космической аппаратуры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Китай — древняя цивилизация. Китай - великая нация, великое государство. И знаки в отношениях Китая с государствами очень важны. Я это говорю белорусам. То, что сюда приехали сотни бизнесменов вместе со своим председателем — великий знак для нашей страны, и мы должны им воспользоваться. Мы должны сделать все, чтобы нашим отношениям с Китайской Народной Республикой завидовали все.

Итог форума – подписание пакета из 25 документов. Машиностроение, деревообработка, нефтехимия, строительство, сельское хозяйство, телекоммуникации – вот те сферы в Беларуси, в которые уже в скором времени придут китайские инвестиции.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Беларусь как важный стратегический узел обладает уникальными преимуществами для развития экономического пояса нового «Шелкового пути». Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с вашей страной, в том числе на межрегиональном уровне. Китайско-белорусский индустриальный парк — хорошая площадка для развития такого сотрудничества. Мы готовы использовать фонд Шелкового пути для развития межрегионального сотрудничества. Укрепление финансово-кредитной поддержки, в том числе малого и среднего бизнеса.

Возрождение «Шелкового пути» – одна из ключевых инициатив Си Цзиньпина. Для реализации проекта в Китае создали специальный фонд, в котором 40 миллиардов долларов.

Антон Болточко, экономист:

В Китае замедляется экономический рост и, конечно же, китайцы ищут способ того, чтобы стимулировать его не только за счет внутренних инвестиций, не только за счет внутренних банковских кредитов, но также за счет открытия новых рынков. Поэтому Китай проделывает такую достаточно серьезную дипломатическую работу для того, чтобы провести этот «Шелковый путь» через Россию, Казахстан и Беларусь. Хотя раньше предполагалось, что этот «Шелковый путь» может лежать через Украину.

Один из важнейших узлов «Шелкового пути» уже начали строить в 25 км от Минска. Совсем рядом с Национальным аэропортом появится вот такой город будущего.

Алексей Адашкин, специальный корреспондент:

«Великий камень» расположится на автотрассе, которая связывает Восток и Запад. Там – Москва, вот там – Берлин. Судя по этому, можно говорить о тех направлениях экспорта товаров и услуг, которые будут производиться именно здесь.

Первые семь резидентов индустриального парка официально зарегистрированы. Еще 14 компаний к этому готовятся.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Китай понимает «Велики шелковый путь» только как гигантскую инфраструктуру для энергетики, информатики и финансов. И у Китая накоплено только золотовалютных резервов 4 триллиона, не считая резервов коммерческих банков, предприятий и так далее. Китай их начинает вкладывать. Понятно, что авторитет Си Цзиньпина в Китае столь велик, что если он сказал, что надо участвовать в «Великом камне», я убежден, что не пройдет и года, как в «Великом камне» будут участвовать сотни китайских фирм.

Жэнь Хунбин возглавляет китайскую фирму, которая входит в топ-30 крупнейших строительных корпораций мира. В этой компании работает 80 тысяч сотрудников по всей планете. Корпорация активно занимается сферой машиностроения. И она стала резидентом «Великого камня».

Жэнь Хунбин, председатель правления корпорации «Sinomach»:

Для Беларуси «Великий камень» выступит важным фактором экономического роста. И парк сможет привлечь еще больше китайских компаний к сотрудничеству с Беларусью. Конечно, нам предстоит много поработать, но тесное взаимодействие двух стран поможет преодолеть любые сложности.

Алексей Адашкин, специальный корреспондент:

В моих руках находится «восточная жемчужина». Такими словами подписывают свои фотографии туристы, которые приезжают сюда, в Шанхай. Здесь на набережной можно сфотографироваться с гигантской открывашкой в руках, а также с 128-этажным штопором. А ведь еще 20 лет назад вот там были рисовые поля и рыбацкие деревни. А сейчас Шанхай превратился в финансовый центр не только Китая, но и всей Азии.

Местным Манхэттеном называют район Пудун. Сюда деньги хлынули после того, как здесь была создана особая экономическая зона. Инвесторов завлекали масштабными налоговыми льготами, скидками на аренду, беспошлинным ввозом сырья, а также неограниченным доступом на внутренний рынок. В результате, сейчас всего четыре такие особые экономические зоны в Китае производят 22% всего экспорта страны.

Цзян Чжэнхуа, заместитель директора департамента финансов и судоходства района Луцзяцзуй:

На первых порах мы были привлекательными для инвесторов именно из-за льгот. Сейчас же наше преимущество – качество обслуживания и традиционное трудолюбие. Мы смогли заслужить репутацию. И теперь уже репутация работает на нас.

«Великий камень» будет работать по такой же схеме. Здесь инвесторам предоставят ряд льгот, а еще доступ на рынок Евразийского экономического союза и, что важно, квалифицированные кадры. Планируется, что в индустриальном парке найдут работу 120 тысяч человек. Большая часть, конечно же, белорусы. Отечественные вузы уже начали готовить специалистов со знанием технического китайского.

Юрий Алексеев, генеральный директор Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Здесь мы сможем стать хорошим форпостом для китайских высокотехнологических предприятий для организаций производства на территории Республики Беларусь. В Беларуси достаточно высококвалифицированные кадры, которые смогут найти для себя высокооплачиваемую работу на территории и этого технопарка.

Кстати, несмотря на развитие передовых технологий, в Китае не отказываются от своих традиций, среди которых и знаменитый фэн шуй, учение о поиске и использовании потоков энергии Ци.

Минчанка Маргарита Драбеня, пройдя обучение у китайских мастеров, уже 11 лет занимается этими экзотическими практиками.

Сначала мы с Маргаритой гадаем по Книге перемен.

Алексей Адашкин, специальный корреспондент:

Давайте зададим вопрос: принесет ли деньги Беларуси визит председателя КНР?

Маргарита Драбеня, международный эксперт фэн шуй:

Это очень хорошая гексаграмма. Развитие сотрудничества будет плодотворным. Главное, чтобы никто на себя не перетягивал одеяло. Знаете, как в браке, когда один начинает перетягивать на себя одеяло, у людей возникают проблемы.

А после проверяем по китайскому календарю дату визита Си Цзиньпина в Минск.

Маргарита Драбеня, международный эксперт фэн шуй:

Этот расклад говорит о том, что здесь все замечательно. Инвестиции находятся со звездой Тянь Фу – это звезда-хранилище, это сохранение денег. Человеческое Цы – благоприятно для этого проекта. Бизнес породит дополнительные инвестиции, они породят еще суперприбыль.

Судя по тональности переговоров в Минске, предсказания обязательно сбудутся. Визит лидера КНР в Минск был посвящен не только экономике. Си Цзиньпин посетил Музей истории Великой Отечественной войны, встретился с ветеранами, возложил цветы к монументу Победы. И много общался с президентом Беларуси в теплой и доверительной атмосфере, в том числе и неформально. Александра Лукашенко и Си Цзиньпина связывает личная дружба. А это уже крепкая основа для ведения диалога и сотрудничества.