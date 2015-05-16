Визит Президента Беларуси на МТЗ и ответы на вопросы коллектива: репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Экономическая эффективность визита – 18 миллиардов долларов. Такую сумму планирует получить от сотрудничества с Китаем Беларусь. Например, Беларусь намерена создать в Китае сборочные производства «Гомсельмаша» и МТЗ. Минский тракторный завод по горячим следам в конце недели проинспектировал президент Лукашенко. Встречаясь с коллективом, он говорил не только о тракторах, вспоминал важное значение визита китайского лидера, но также объяснял ситуацию в связи с наиболее злободневными проблемами сегодняшнего дня. Рассказывает Анастасия Иванникова.

Около 10 лет на производстве и уже три года работы на новом участке. Свой завод иначе как родным Ирина Жовнер не называет. Уже и старший сын трудится рядом.

Ирина Жовнер, оператор станка с пультом управления цеха сборки ОАО «Минский тракторный завод»:

Работа нетяжёлая. Во-первых, программное управление, компьютерное. При такой работе, это очень ответственно и очень важно.

Около 19 тысяч работников в головном производстве, 30 – в холдинге. Почти 70 лет существования завода – и уже охват 125 стран на самых разных континентах. В итоге каждый десятый трактор в мире из Беларуси.

СНГ, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, Африка, Америка и даже Австралия – по итогам прошлого года «Беларус» был поставлен в 59 стран.

Отечественные тракторы собирают на совместном предприятии в Азербайджане.

Фахраддин Сулейманов, главный инженер Гянджинского автомобильного завода:

Качеством мы довольны. Не только мы, но и наши потребители.

«Беларусы» покоряют поля Великобритании и сердца местных фермеров.

Иэн Эльд, фермер:

Ваши тракторы идеально подходят для маленьких ферм, так как они недорогие. Тракторы «Беларус» любят за то, что они простые и без всяких наворотов.

Вытесняют конкурентов с французского рынка сельскохозяйственной техники.

Франсуа Дюбер, генеральный директор компании «Подиа» – официального представителя МТЗ во Фрнации:

Техника на очень высоком уровне, да и со стороной вашей приятно и надежно сотрудничать.

Составляют треть тракторного парка Латвии.

Янис Дуклавс, министр земледелия Латвии:

Наши люди очень хорошо отзываются о технике завода.

И входят в рабочий тандем сербов и белорусов.

Душан Росич, фермер:

Белорусский трактор – это наша реалия. У него адекватная цена, за которую мы получаем то, что нам необходимо в работе.

Изображён наш трактор даже на вьетнамских деньгах.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Сегодня продукция МТЗ – это около 100 моделей модификаций и 200 вариантов исполнения. Вот это – трактор 4520. Так называемая новая разработка, эксклюзив. Здесь специальные спаренные колёса для того, чтобы понизить негативное воздействие на плодородную почву.

Тем не менее, проблемы на предприятии есть. Несколько упали поставки на традиционные рынки. В первую очередь в Россию. А ведь сюда экспортируется более 40% продукции. Найти новых партнёров – дело непростое и небыстрое. Тем не менее, именно диверсификация поможет решить проблемы. К примеру, складских запасов. Все слабые места под постоянным контролем государства.

Главные задачи сегодня – объёмы, рентабельность и эффективность. Это требования к производителям. А вот с потребителей спрос другой: покупать лучше отечественный продукт.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы за последние годы это все создали и создавали под жестоким давлением: «Давай, давай». Естественно, надо годы для того, чтобы довести технику. Так же? Поэтому если и есть где-то минусы… Минчане, я знаю, закупили импортные трактора для коммуналки – зачем? Завод рядом. Вышел из строя какой-то узел – так он мгновенно подъедет и отремонтирует его. Я постоянно предупреждаю правительство: мы не члены ВТО, мы никому ничего не обязаны, не должны. Давайте защитим свой внутренний рынок, не отдадим никому. От утюга до трактора и автомобиля.

Гендиректором завода Фёдор Домотенко назначен был в августе прошлого года. До этого он не один год проработал на БелАЗе. Промышленный опыт был. И сегодня руководитель уверен: как бы то ни было, сегодняшние проблемы завода решаемы.

Вспомнить хотя бы середину 90-ых. Тогда не раз говорили: отечественные промышленные гиганты нужно закрывать. Мол, не потянем, под силу разве что небольшие мобильные производства. Наша страна пошла другим путём. В итоге – не прогадали. С каждым годом увеличивались поставки, расширялась линейка продукции.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Недавно мы провели переговоры с представителями Зимбабве, Замбии, ЮАР, получили официальное приглашение. В Пакистане мы создаем сборочное производство. Подписаны контракты.

Кстати, уже совсем скоро отечественный трактор сможет выйти и на китайский рынок

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы не сможете выйти на китайский рынок и работать там, то грош нам цена. Мы принимали достойно председателя. Вообще, это наш друг. И он прямо там, что очень редко бывает во время визита, собирал своих людей, давал им конкретные указания. Цель была одна: белорусам надо подставить плечо, им надо помочь, потому что они нас никогда не подводили.

Механический цех и корпус сборки тракторов. Александр Лукашенко лично ознакомился с производством и посмотрел на модернизированные цеха. До 2020 года именно на модернизацию пойдет почти 230 миллионов евро.

Пообщался глава государства и с трудовым коллективом. Уже по сложившейся традиции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное, что вы видите перспективу. Ваши руководители – от технологов до генерального директора видят перспективу развития завода. Это ближайшие пять лет. И я уверен, что те деньги, которые нужны на модернизацию, вы их найдете в собственном производстве. По мелочам он (прим. директор) просил несколько миллионов, помочь ему в Африке и прочее. Министерство иностранных дел подключим. Мы это сделаем, мы вам поможем. Но, уважаемые друзья, вы должны понимать ситуацию, которая складывается сегодня: держитесь за свои рабочие места. Поменьше слушайте болтунов. Никто вам счастье не принесет. Сегодня развернулась жесточайшая конкуренция в мире на подобную технику при сжатии производства. Надо производить конкурентоспособную продукцию и по дизайну, и по качеству – это главное.

Один из волнующих вопросов: что будет с заработной платой? Её нужно сохранить на уровне прошлого года, – отмечает президент. При этом гарантии есть и со стороны государства. К примеру, контроль над ценообразованием сохранится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы постараемся при отсутствии роста заработной платы сбалансироваться так, чтобы не захлестывала цена заработную плату. Но, вообще, я вам скажу уже так, не по-президентски: кто хочет в Беларуси работать и заработать, он это может сделать. У нас нет войны, у нас нет жуткой ситуации, мы не тратим огромные деньги для того, чтобы обеспечить свою обороноспособность, как это делает, допустим, Россия и другие государства. Мы, конечно, тратим эти деньги, но не в таком объеме. У нас сегодня дешевле энергоносители, у нас сегодня, слава Богу, тихо и есть работа. Поэтому вы должны, прежде всего, подумать о том, как обеспечить себя и свою семью. А государство, насколько это возможно, будет поддерживать, прежде всего, ваш трудовой коллектив.

Какое будущее у магазинов шаговой доступности? Будет ли и дальше оказываться поддержка многодетным семьям? Как президент оценивает работу профсоюзов? И какое внимание государство уделяет развитию спорта? От работников завода далеко не один вопрос. На память о встрече Александру Лукашенко подарили макет трактора.