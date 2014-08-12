Новости Беларуси. Юрий Горлов официально стал главой Столбцовского района. Назначен на должность Президентом страны в понедельник председателем Столбцовского райисполкома, утвержден в должности на внеочередной сессии районного Совета депутатов. Районному активу кандидатуру представил губернатор Минской области Семен Шапиро.

Юрий Горлов к назначению долгое время работал в сельском хозяйстве. Начинал замтехника в Пуховичском районе, в последнее время исполнял обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Губернатор Минской области поблагодарил за плодотворную работу бывшего главе района Владимиру Мисько и вручил ему почетную грамоту Миноблисполкома. Новый председатель райисполкома получил из рук губернатора свидетельство и пожелание успехов на ответственном посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:

В целом развитие района я вижу еще в том, что город Столбцы расположен очень удобно, компактно, здесь проходит такая магистраль, как М1. Поэтому особое внимание надо было бы обратить здесь на строительство автозаправочных станций, на жилищный комплекс, гостиничный комплекс и кемпинг. У нас открывается большая перспектива реализации мясомолочной продукции на рынки России. Поэтому здесь надо четко сработать. Есть поручение Правительства увеличить производство молока, увеличить производство мяса. Поэтому сегодня надо уже делать на это акцент.