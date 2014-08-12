Украина не обращалась с заявлением о выходе из СНГ в Исполком Содружества

Новости Украины. В Исполком СНГ не поступало никаких официальных обращений о выходе Украины из Содружества. Об этом заявил председатель организации Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, представители Украины продолжают участвовать в заседаниях комиссии по экономическим вопросам в Москве. А для разрешения конфликта на юго-востоке Украины сейчас крайне необходим диалог.

Сергей Лебедев напомнил, что председатель Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко буквально на днях выступил с предложением о проведении встречи на высоком уровне в формате «3+1». В ней примут участие главы государств таможенной «тройки» с приглашением к диалогу президента Украины.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Мы не можем оставаться равнодушными к тем трагическим событиям, которые происходят на украинской земле. В любом случае, диалог крайне необходим. И этот диалог ведется. Главное, чтобы этот диалог привел к желаемому результату, чтобы он покончил с кровопролитием на украинской земле и скорее способствовал наступлению мира и стабильности в Украине. Вот это - главная цель.

А тем временем ситуация в Украине остается крайне напряженной. Жители Донецка и Луганска готовятся к штурму. К административным центрам стягивается техника. Города взяты в плотное кольцо. В ближайшее время украинские войска намерены приступить к финальной стадии операции.

Обстановка в самом Донецке остаётся непростой. Во всех районах города слышны звуки взрывов и залпов. Под огнём жилые районы и социально значимые объекты. В результате обстрела обесточена подстанция хлебобулочного комбината, что может осложнить и без того непростую гуманитарную ситуацию.

На грани гуманитарной и экологической катастрофы и Луганск. Больше недели люди вынуждены жить без света и воды. В магазинах заканчиваются продукты, в аптеках не хватает медикаментов.

Накануне зону боевых действий покинули более 700 человек.