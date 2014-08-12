Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции

Новости Турции. Центризбирком Турции обнародовал официальные итоги президентских выборов.

По данным ЦИК страны, в результате подсчета 100% бюллетеней победителем стал премьер-министр Тайип Эрдоган. За него свои голоса отдали около 52% избирателей. Ближайший оппонента Эрдоган - консерватор Экмеледдина Ихсаноглу - набрал около 39%.

К слову, Эрдоган стал первым в истории Турции Президентом, избранным путем всеобщего голосования. Ранее глава республики назначался Парламентом.

Инаугурация пройдет 28 августа.

С убедительной победой на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что наша страна придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Турцией во всех сферах. Глава государства также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Беларусь с официальным визитом в качестве Президента Турции в любое удобное время.