11 августа Александр Лукашенко назначил нового директора МТЗ

Новости Беларуси. У руля МТЗ новый гендиректор. 11 августа Федора Домотенко представили коллективу МТЗ. Глава Администрации Президента Андрей Кобяков подчеркнул, перед флагманом белорусского машиностроения сегодня стоит ряд важных задач. В их числе — диверсификация рынков сбыта и улучшение качества продукции.

Андрей Кобяков, глава администрации президента Республики Беларусь:

Это бренд страны, машиностроения. Это знаковое предприятие. В то же время, к сожалению, на МТЗ сложилась реальная угроза утраты былых высоких завоеваний. Это связано не только с тем, что усложнилась экономическая ситуация в мире. В том числе определенным недостатком в работе: маркетинговая политика, определенные просчеты, недостатки, связанные с развитием собственной товаропроводящей сети.

Сегодня минский тракторный реализует свою продукцию более чем в 80 странах. Планы на ближайшее время — усилить свое присутствие в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Новым рынкам и новая продукция. Например, на заводе планируют разработать технику для возделывания риса, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

В связи с непростой ситуацией на наших главных рынках (российском и украинском) понятно, что мы должны возместить как-то потери те, которые несем по этим рынкам, продвигаться на другие рынки (страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки). Конечно, с продуктом МТЗ надо это делать смелее. На мой взгляд, надо больше внимания уделить качеству выпускаемой продукции, а для новых рынков нужен и новый продукт.