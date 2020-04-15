«Я жду вас в Минске, гарантирую полную безопасность». Александр Лукашенко пригласил участников саммита ЕАЭС в Минск

Александр Лукашенко призвал партнёров к сплочённости в условиях пандемии и предложил действовать не только с учетом текущей ситуации, но и на перспективу.

Устойчивой работе союза, по мнению Александра Лукашенко, существенно мешают и проблемы в сфере энергетики. Обсудить все нерешенные вопросы и выработать стратегию будущего сотрудничества участники Высшего совета договорились во время предстоящей встречи в Минске.

В частности белорусский лидер ратует за формирование регионального «пояса безопасности». Для этого необходимо ускорить создание на территории ЕАЭС импортозамещающих производств. Важно сохранить сегодня и транзитное сообщение. Перемещение грузов на фоне распространения коронавируса и закрытых границ приобретает особое звучание. Во многом от этого зависит достаточное количество медикаментов, продуктов питания и других жизненно необходимых товаров на прилавках наших магазинов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, 19 мая мы более углубленно обсудим вопросы нашей стратегии и восстановления нашего союза, наших экономик, жизни наших людей после пандемии. Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, все мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации, в том числе из так называемой пандемии. Именно в единстве залог общего успеха в любой непростой ситуации. Мы готовы работать вместе для преодоления всех проблем и тех вызовов, которые сегодня стоят перед нами.

Я жду вас всех в Минске, гарантирую вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси.

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По итогам встречи члены Высшего Евразийского экономического совета приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19. Партнеры поддержали белорусского лидера в вопросах объединения усилий не только в борьбе с инфекцией, но и в более сплоченных действиях союза после пандемии.