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В Гааге около 5 тыс. человек вышли с акцией протеста против вооружения Европы перед грядущим саммитом НАТО

23 июня 2025 16:47
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Маршами протестов против увеличения расходов на оборону стран Североатлантического альянса охвачены улицы Гааги. Напомним, Нидерландская столица готовиться принять саммит НАТО. Уже завтра, 24 июня, в город прибудут около 6 тысяч делегатов, включая лидеров 32 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

При этом сообщается, что премьер-министры Японии и Австралии, а также президент Южной Кореи отказались от участия в саммите на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Впрочем, тем, кто все-таки приедет на встречу, местные жители, похоже, не окажут должного гостеприимства.

В Гааге около 5 тыс. человек вышли с акцией протеста против вооружения Европы перед грядущим саммитом НАТО-2

Голландские СМИ заявили, что акция протеста собрала около 5 тысяч человек. Люди вышли на улицы Гааги, чтобы осудить военную политику НАТО. К тому же протесты вышли далеко за пределы города. Так, несколько десятков активистов были задержаны при попытке перекрыть дорогу, по которой участники саммита будут направляться к месту его проведения.

В Гааге около 5 тыс. человек вышли с акцией протеста против вооружения Европы перед грядущим саммитом НАТО-4

Пусть разворачиваются и едут назад. Мы гораздо больше беспокоимся о нашем будущем, чем о том, что якобы Россия собирается напасть на нас. Нет необходимости в этой провокации. Это не имеет ничего общего с людскими нуждами. Они хотят положить деньги в карманы производителей оружия, чтобы продолжить войну. Я считаю, что безнаказанность теперь является правилом, когда речь идет о странах НАТО.

Главной темой саммита станет соглашение об увеличении расходов на оборону до 5 % ВВП к 2035 году, которого давно добивались США. Несмотря на сопротивление ряда стран, решение, как ожидается, будет принято. В то же время, за кулисами остается вопрос о действиях США в отношении Ирана. Далеко не все члены НАТО поддержали недавний удар по ядерным объектам, но обсуждать этот вопрос с Вашингтоном, похоже, не планируется. Как и украинский вопрос, вызвавший недовольство Трампа еще на саммите G7. Напомним, программа саммита была сокращена до минимума, ввиду возросшей неприязни Трампа к некоторым европейским политикам. Организаторы побоялись, что американский лидер просто не захочет тратить время на длительные сессии.

# Протесты

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