В Гааге около 5 тыс. человек вышли с акцией протеста против вооружения Европы перед грядущим саммитом НАТО

Маршами протестов против увеличения расходов на оборону стран Североатлантического альянса охвачены улицы Гааги. Напомним, Нидерландская столица готовиться принять саммит НАТО. Уже завтра, 24 июня, в город прибудут около 6 тысяч делегатов, включая лидеров 32 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом сообщается, что премьер-министры Японии и Австралии, а также президент Южной Кореи отказались от участия в саммите на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Впрочем, тем, кто все-таки приедет на встречу, местные жители, похоже, не окажут должного гостеприимства.

Голландские СМИ заявили, что акция протеста собрала около 5 тысяч человек. Люди вышли на улицы Гааги, чтобы осудить военную политику НАТО. К тому же протесты вышли далеко за пределы города. Так, несколько десятков активистов были задержаны при попытке перекрыть дорогу, по которой участники саммита будут направляться к месту его проведения.