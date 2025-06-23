В Гааге около 5 тыс. человек вышли с акцией протеста против вооружения Европы перед грядущим саммитом НАТО
Маршами протестов против увеличения расходов на оборону стран Североатлантического альянса охвачены улицы Гааги. Напомним, Нидерландская столица готовиться принять саммит НАТО. Уже завтра, 24 июня, в город прибудут около 6 тысяч делегатов, включая лидеров 32 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом сообщается, что премьер-министры Японии и Австралии, а также президент Южной Кореи отказались от участия в саммите на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Впрочем, тем, кто все-таки приедет на встречу, местные жители, похоже, не окажут должного гостеприимства.
Голландские СМИ заявили, что акция протеста собрала около 5 тысяч человек. Люди вышли на улицы Гааги, чтобы осудить военную политику НАТО. К тому же протесты вышли далеко за пределы города. Так, несколько десятков активистов были задержаны при попытке перекрыть дорогу, по которой участники саммита будут направляться к месту его проведения.
Пусть разворачиваются и едут назад. Мы гораздо больше беспокоимся о нашем будущем, чем о том, что якобы Россия собирается напасть на нас. Нет необходимости в этой провокации. Это не имеет ничего общего с людскими нуждами. Они хотят положить деньги в карманы производителей оружия, чтобы продолжить войну. Я считаю, что безнаказанность теперь является правилом, когда речь идет о странах НАТО.
Главной темой саммита станет соглашение об увеличении расходов на оборону до 5 % ВВП к 2035 году, которого давно добивались США. Несмотря на сопротивление ряда стран, решение, как ожидается, будет принято. В то же время, за кулисами остается вопрос о действиях США в отношении Ирана. Далеко не все члены НАТО поддержали недавний удар по ядерным объектам, но обсуждать этот вопрос с Вашингтоном, похоже, не планируется. Как и украинский вопрос, вызвавший недовольство Трампа еще на саммите G7. Напомним, программа саммита была сокращена до минимума, ввиду возросшей неприязни Трампа к некоторым европейским политикам. Организаторы побоялись, что американский лидер просто не захочет тратить время на длительные сессии.