Удастся ли ЕС удержать свой плацдарм в регионе? Вопрос, который все чаще задают мировые СМИ, когда речь идет о выборах любого уровня в странах Евросоюза. Так, Молдова стоит на распутье между евроинтеграцией и суверенитетом в преддверии парламентских выборов, и Брюссель, похоже, готов сыграть в этой партии свою игру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что в стране сейчас нарастает напряженность, сообщил экс-президент Игорь Додон. Он обвинил Европейский союз в прямом вмешательстве в избирательный процесс. По словам политика, Брюссель стремится любой ценой удержать проевропейские силы у власти.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы лично поставила задачу обеспечить неоспоримую власть президенту Молдовы Майе Санду, даже прибегая к фальсификациям. Речь идет о подготовке к вбросу до полумиллиона бюллетеней на предстоящих выборах, чтобы не допустить в парламент оппозиционные партии. Игорь Додон напомнил, что сама Санду смогла победить на президентских выборах именно таким образом.

Тем временем опросы показывают, что правящая партия рискует потерять большинство в парламенте. Люди, в последнее время все чаще стали выходить на антиправительственные протесты, обвиняя Санду в узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров. Гражданами также не признается ее легитимность, что, в свою очередь, дает оппозиции хорошие шансы пройти в парламент и пошатнуть режим действующего президента.